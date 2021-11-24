Среда, 24 Ноября 2021 20:21

АрмИнфо.24 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как сообщается на официальном сайте МИД РА, министры иностранных дел РА и РФ обсудили вопросы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом.

Была подчеркнута важность всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно- карабахского конфликта путем мирных переговоров в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

В ходе телефонного разговора Арарат Мирзоян представил ситуацию, создавшуюся в результате недавней агрессии ВС Азербайджана против территориальной целостности и суверенитета Армении. Глава МИД РА подчеркнул роль армяно-российских союзнических отношений в контексте усилий, направленных на установление стабильности в регионе.

Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обсудили также процесс выполнения обязательств, взятых сторонами в рамках трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020г. и 11 января 2021г.