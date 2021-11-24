Среда, 24 Ноября 2021 20:01

АрмИнфо.Военная агрессия против Арцаха - это нападение азербайджанского и турецкого диктаторов на демократию. С таким лейтмотивом выступил в Париже на конференции "Армения через год" находящийся во Франции с официальным визитом глава армянского парламента Ален Симонян.

Симонян заявил, что последствия 44-дневной войны против Арцаха, развязанной Азербайджаном год назад при широкомасштабной военно-политической поддержке Турции ужасны, потери необратимы. В своем обширном выступлении спикер Парламента подчеркнул, что миролюбивому народу Армении и Арцаха пришлось сражаться не только с Азербайджаном и Турцией, но и с наемными террористами. Глава законодательного собрания напомнил, что это было не только жестокое нападение на основные права армян Арцаха, а на их жизнь и физическую безопасность.

Тем не менее, тяжелые потери и последствия не сломили дух народа. Симонян отметил, что армянский народ надеется, что с помощью друзей он преодолеет этот вызов. Обращаясь к прогрессивному человечеству, Симонян подчеркнул, что Азербайджан продолжает совершать грубые нарушения международного права и военные преступления.

В своем выступлении Председатель НС поблагодарил Сенат Франции за резолюцию о необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики и ее значения как важной гарантии экзистенциальной безопасности арцахских армян, укрепления переговорного процесса, мирного урегулирования конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.