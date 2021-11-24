Среда, 24 Ноября 2021 19:55

АрмИнфо.Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал правительственное постановление, согласно которому на всей территории Республики Арцах вводится карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Во время карантина должны соблюдаться строгие санитарно-эпидемиологические правила особенно в сфере услуг населению. В образовательных учреждениях учебный процесс может осуществляться только с соблюдением соответствующих правил санитарно-эпидемиологической безопасности, а в столице Арцаха Степанакерте до 27 ноября весь учебный процесс будет осуществляться в дистанционном режиме. Массовые мероприятия можно поводить в составе максимум 100 человек на воздухе, 40 человек в закрытых помещениях, а в случае с детьми - не более 20 участников.