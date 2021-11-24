Среда, 24 Ноября 2021 17:50

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, собственные дома 1-52 на улице Крылова, собственные дома 9-76 на улице Сасунци Давида, бывшее здание министерства энергетики (односторонне), министерство Иностранных дел (односторонне), компания ‘Меллат банк”, жильцы-абоненты на улицах Сари Тага 13-28 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4, 5, 6 на 1-ом переулке Нансена, жилые дома 4, 6 на пр. Гая, ясли-детские сады N242, 252, школа N165 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 8, 13 на улице Аветисяна, жилые дома 28, 29, 30 на улице Хоренаци, ясли-детский сад N21 в 7-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 45 на улице Баграмяна, 74 на улице А.Аветисяна, 10/6 на улице Вагаршяна, 45/1, 47/1, 49 на пр. Комитаса, жилой дом 49 на пр. Комитаса, адрес 1/1, собственные дома 1-14 на улице Алиханяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы 1, 2, 3, 4, 5, 8, 14, 16 в кв. “Ахтанак”, территория Амаронацаин 1, улицы Норика и Ашота; 2-ая улица Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 24, 26, 28 на улице Низами, жилой дом 1 на улице Чехова, собственные дома на улицах 9 Мая и Чехова, собственные дома на 1-ом переулке улицы Ехбайрутян, жилые дома 19а на 10-ой улице Верин Шенгавита, собственные дома на 10-ой улице Верин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 29, 31 на пр. Багратуняца, жилые дома 29, 29/1, 29/2 на улице Маргаряна, частично улица Шерами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Нор Харберд;

10:00-16:00 частично села Авшар, Айгаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:00 частично улицы Атарбекяна, Манушяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Заритап;

11:00-13:00 частично квартал ‘Дзахапня”, станция “Внасазерцман” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук; село Акунк;

в Котайкской области:

11։00-12։00 частично село Дзорахбюр и частично частные дома;

11։00-17։00 частично частные дома Дзорахбюра; частично села Гегашен, Гарни, котайк, Атис; квартал “А” в Джрвеже;

12։00-14։00 села Котайк, Нор Гюх и прилегающие территории;

в Гегаркуникской области:

10։00-12։00 община Цовагюх полностью, телецентр Семеновка, станция компании “Виваселл-МТС”, ПК “Алик”, “Арцап хндкацорен”, ООО “Гехецкуи Анаит”, “ММ энд Р”, “Вагаршак ев Арсен”, “Галаксиа Концерн”, “Бетон узел”, “Артем Петросян”, “Паргев Шахбазян”, “Аркади ев Арман”, “Галилиа”, от Цовагюха до зоны отдыха “Аревик” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00–14։00 частично улицы Камо, Нерсисяна, Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

10:00-16:00 улицы В.Амбардзумяна, В.Саргсяна, Чаренца, Арзояна, Тиграна Меца, Туманяна, Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Маквич”, станции компаний “ВЕОН Армения”, “Юком” в общине Варденис;

в Тавушской области: