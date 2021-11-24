Среда, 24 Ноября 2021 17:46

АрмИнфо.ВТБ (Армения) запустил Чат-банк DIRECT на платформе мессенджеров WhatsApp и Facebook, не имеющий аналогов на банковском рынке страны.

С помощью сервиса клиенты банка могут совершать банковские операции напрямую через мессенджеры WhatsApp и Facebook.

Выполнив несколько пошаговых действий, можно стать клиентом ВТБ (Армения), не посещая банк. Для этого необходимо указать личные данные и пройти биометрическую идентификацию: сделать селфи и сфотографировать документ, удостоверяющий личность. После чего будет открыта банковская карта, физический аналог которой клиент может получить в, заранее выбранном, офисе банка.

В Чат-банк DIRECT можно получить кредит, совершить быстрые денежные переводы на карту, оформить вклад, а также получить информацию о действующих продуктах и услугах.

Для того, чтобы начать работу в Чат банк - DIRECT, клиенту необходимо добавить в свой лист контактов номер телефона банка (+374) 8000-8787 и отправить команду «Start» в мессенджере WhatsApp или перейти по ссылке.

Ещё один способ активировать сервис – пройти по ссылке в мессенджере Facebook, а затем ввести команду «start», либо отправить сообщение со словом «start» на официальной странице банка в Facebook.

В ответ на команду «start», чат-бот мгновенно ответит на запрос клиента.

«Мы продолжаем развивать цифровые каналы обслуживания для оперативной коммуникации с клиентами. Уверены, что Чат-банк DIRECT поможет значительно снизить нагрузку на наш контактный центр и сэкономит время клиента на ожидании ответа. Технологичный чат-бот также минимизирует необходимость посещения офисов, предлагая клиентам более оперативный и безопасный формат обслуживания», - отметила Татевик Бадалян, директор Департамента развития розничного бизнеса ЗАО «Банк ВТБ (Армения)».