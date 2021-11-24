Среда, 24 Ноября 2021 17:44

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 ноября принял глав общин Капан, Мегри, Тег, Татев, Горайк, Каджаран, Сисиан Сюникской области, а также заместителя главы общины Гориса.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра РА, Пашинян поздравил новоизбранных руководителей всех общин республики. По его словам, общественное доверие к избирательному институту в республике неуклонно и непрерывно растет. "Такой была важная приверженность нашей политической команды и правительства, и мы продолжим идти по этому пути. Конечно, наша избирательная система несовершенна, идеальной избирательной системы в мире нет, но можно констатировать, что гражданин может быть уверен, что его выбор является решающим. Независимо от того, насколько это нравится правительству или оппозиции, люди должны знать, что это решающая сила, это очень важный фактор", - сказал Пашинян.

Касаясь проблем Сюникской области, Никол Пашинян отметил, что они находятся в центре ежедневного внимания правительства. В связи с этим он подчеркнул важность процесса предоставления официальной информации из первых источников. "Мы должны уметь четко оценивать реалии, чтобы отличать ложную информацию от достоверной", - сказал он. По его словам, во внутренних и внешних вопросах все органы госвласти и местного самоуправления должны действовать синхронно, поскольку речь идет о защите государственных и национальных интересов.

На встрече также обсуждались вопросы сотрудничества между властью и органами местного самоуправления, ход реализации программ, реализуемых государством в общинах Сюникской области, в том числе направленных на улучшение и развитие инфраструктуры. Была подчеркнута важность эффективной реализации пятилетней программы правительства, а также масштабных программ, предусмотренных в рамках сотрудничества Армения-ЕС, что внесет значительный вклад в развитие общин региона и создание новых рабочих мест.

Премьер-министр также коснулся возможностей разблокировки экономических и транспортных коммуникаций в регионе, а также реализации делимитации и демаркации границ.