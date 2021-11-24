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 Среда, 24 Ноября 2021 15:10
Марианна Мкртчян

По факту самоубийства военнослужащего в Чамбараке задержаны его сослуживцы

По факту самоубийства военнослужащего в Чамбараке задержаны его сослуживцы

АрмИнфо. В Генпрокуратуре Армении представили детали дела о самоубийстве военнослужащего контрактной службы ВС РА Геворга Аветяна.

Так, в сообщении Генпрокуратуры отмечается, что в связи со смертью 15 ноября военнослужащего-контрактника N-ой воинской части, расположенной в общине Чамбарак сержанта Геворга Аветяна,  который по предварительным данным скончался от выстрелов в область живота из закрепленного за ним автомата АК-74 при бодрствующем дежурном на боевом посту, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 365 УК РА.

На следующий день, на основании материалов по вышеуказанному делу было возбуждено еще одно дело по пунктам 1 и 3 части 2 статьи 360.1 УК РА, пункту 2 части 2 статьи 359 УК РА. Указанные уголовные дела были объединены в одно производство.

По подозрению в совершении вышеуказанного преступления 16 ноября были задержаны двое его сослуживцев

"В ходе проведенного предварительного следствия, 19 ноября одному из них - военнослужащему-контрактнику, рядовому А.С. было предъявлено обвинение по признакам жестокого отношения к Авентяну во время несения боевого дежурства, систематического унижения его личной чести и достоинства, принуждения к самоубийству путем насилия, нарушения правил уставных отношений, избиения военнослужащего-контрактника той же воинской части, причинения ему физической боли (по пунктам 1 и 3 части 2 статьи 360.1 УК РА, пункту 2 части 2 статьи 359 УК РА).

А другому военнослужащему, рядовому А.А. 19 ноября было предъявлено обвинение по признакам статьи о нарушении правил внутреннего устава ВС РА - избиение военнослужащего-контрактника той же воинской части на опорном пункте и причинение ему физической боли (пункт 2 част 2 статьи 359 УК РА)", - отметили в Генпрокуратуре, добавив, что оба по решению суда были арестованы.

В ведомстве заверили, что предпринимаются все необходимые мероприятия для всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела, а появившиеся в прессе различные спекуляции по делу беспочвенны.

"Нет, и не может быть случая, тенденции по сокрытию преступления. Прокуратура обеспечит последовательный контроль законности расследования, по результатам которого при необходимости будет регулярно предоставляться необходимая информация", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Заметим, что ранее брат погибшего Аветяна выступил с заявлением, в котором заверил, что на теле его погибшего брата были многочисленные синяки, что он был убит, поскольку у него на теле следы от трех выстрелов - в живот, в желудок и в сердце. Он также заверил, что брату не была оказана своевременная помощь, и именно поэтому тот скончался. Брат военнослужащего также рассказал, что последний уже несколько месяцев не приносил зарплату домой, и выразил убеждение, что их забирали двое его сослуживцев - также контрактники, которые издевались над Геворгом, и даже морили его голодом. 


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