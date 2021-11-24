Arminfo.info




 Среда, 24 Ноября 2021 15:01

В Ереване состоялось торжественный концерт и дипломатический прием, посвященный 30-летию независимости Республики Казахстан

В Ереване состоялось торжественный концерт и дипломатический прием, посвященный 30-летию независимости Республики Казахстан

АрмИнфо.В ереванском гостинично-концертном комплексе <Двин> накануне вечером состоялся большой торжественный концерт и дипломатический прием, посвященный 30- летию независимости Республики Казахстан.

Приветствуя гостей перед началом концерта казахских мастеров искусств, Посол Республики Казахстан в Армении Болат Иманбаев, поздравив присутствующих с 30 независимости Казахстана и Армении, отметил, что в этот исторический короткий срок страны добились значительных успехов и достигли высокого уровня двустороннего сотрудничества. По слова Посла, сегодня ВВП Казахстана превышает 180 млрд долларов США. За 30 лет он увеличился более чем в 16 раз. Это крупнейшая экономика Центральной Азии, на долю которой приходится более половины ВВП региона. Казахстан считается страной с лучшим инвестиционным климатом в регионе.

Как отметил Иманбаев, с момента обретения независимости Казахстан привлек более 330 млрд долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ). На долю Казахстана приходится свыше 70% всех ПИИ, привлеченных в Центральной Азии. Страна считается лидером с точки зрения экономических реформ, открытости для международной торговли и политической стабильности.  ЕС и США признали Казахстан первым на постсоветском пространстве государством с рыночной экономикой.

Сегодня Казахстан под руководством президента страны Касым-Жомарт Токаева последовательно продолжает курс политических и экономических реформ, заложенный первым президентом Нурсултаном Назарбаевым. За прошедшие несколько лет глава государства инициировал три пакета политических реформ, которые были высоко оценены международным сообществом.

За период независимости Казахстан превратился в стратегически важного игрока на международной арене и в Центральной Азии. Страна развивает многовекторную и мирную внешнюю политику, установив дипотношения со 183 государствами мира. Отказ Казахстана от 4-го в мире запаса ядерного оружия способствовал превращению его в одного из лидеров глобального антиядерного движения.

Как напомнил дипломат, в 2015 году по инициативе Казахстана Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию о построении мира, свободного от ядерного оружия.  Казахстан, благодаря активной внешнеполитической деятельности и международным инициативам, сыграл ключевую роль в создании таких организаций как ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. Казахстан первый среди стран СНГ провел саммит ОБСЕ и всемирную выставку <Экспо>. <Наша страна продолжает выдвигать международные инициативы по укреплению и развитию межнационального и межконфессионального согласия. Каждые три года в Казахстане проводится съезд лидеров мировых и традиционных религий. В следующем году планируется провести следующий съезд и мы благодарны армянской стороне за поддержку и постоянное участие руководства Армянской Апостольской Церкви в работе съезда лидеров мировых и традиционных религий>, - отметил Посол.  Сегодня, как отметил Иманбаев, отношения между Казахстаном и Арменией динамично развиваются в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Налажен доверительный политический диалог на обычном и высоком уровне. Свидетельством этому являются итоги визита Президента Армении Армена Саркисяна в Казахстан в июне текущего года, а также результаты очередного 8-го заседания межправкомиссии в Нур-Султане в мае этого года и результаты внешнеполитических консультаций между руководством внешнеполитических ведомств обоих стран.

Казахстан активно взаимодействует с Арменией в рамках общих интеграционных объединений, таких как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, а также по линии ООН и других международных организаций.

<Экономическое сотрудничество между нашими странами активно развиваются как в двустороннем формате, так в рамках ЕАЭС. Мне отрадно отметить, что, несмотря на глобальный экономический кризис и COVID-19, объемы двусторонней торговли по итогам 2020 года выросли на 30%, при этом, по итогам 9 месяцев текущего года - на 41%. С учетом совместной работы и кординации усилий борьбы с пандемией COVID-19, между нашими правительствами недавно достигнута принципиальная договоренность о взаимном признании национальных паспортов вакцинации. На  прошлой неделе об этом объявили министры здравоохранения Казахстана и Армении в рамках заседания Евразийского экономического Совета в Ереване>, сказал Посол.

Посол обратил внимание как на важную составляющую высокий уровень культурно- гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Арменией. По его словам, своего рода живым мостом, соединяющим два народа и две страны, является армянская диаспора в Казахстане. В РК созданы необходимые условия для сохранения и развития культуры и языка всех этносов, в том числе и армян. В 11 казахстанских городах действуют армянские культурные центры. Армянская диаспора активно участвует в общественной, политической, экономической и культурной жизни страны. По итогам парламентских выборов, состоявшихся в январе этого года, депутатом Парламента Казахстана избран руководитель западноказахстанского армянского культурного центра Аветик Амирханян. Особую признательность Посол выразил правительству Армении и руководству Ереванского государственного университета, а также авторскому коллективу ученых во главе с профессором Александром Сафаряном за поддержку создания Центра казахского языка, культуры и истории им. Абая в ЕрГУ, а так же за публикацию впервые на армянском языке книги великого Абая <Слова назидания> и <Антологии казахской литературы>.

Посол поздравил присутствующих с Днем независимости и 30-летием независимости и в преддверии Дня первого президента РК пожелал всем мира, добра, успехов и процветания. Он подчеркнул, что <Концерт казахской музыки откроет новые прекрасные горизонты древнего искусства Казахстана и станет еще одним мостом дружбы между нашими народами и странами>.

В своей речи перед сотнями собравшихся в большом зале комплексе выступил и вице-премьер Армении Мгер Григорян, который поздравил народ Казахстана с 30-летием независимости. Он отметил, что за прошедшие годы Казахстан добился впечатляющих результатов в экономическом развитии, обеспечении благосостояния своих граждан и повышении международного авторитета республики. <Последовательные преобразования в Казахстане оказывает позитивное влияние на динамику армяно-казахстанского межгосударственного взаимодействия, на эффективное сотрудничество в рамках интеграционных объединений и самое ценное - на простые человеческие отношения>, -подчеркнул вице-премьер.  По его словам, следующий год юбилейный в плане установления дипломатических отношений между Арменией и Казахстаном. <Это хороший повод подвести итоги 30-летнего взаимодействия в качестве независимых государств, когда на фоне высокого политического диалога проводится соответствующая работа по широкому спектру торгово-экономического сотрудничества>, - сказал он.

Григорян особо подчеркнул, что за минувшие 10-летия независимости выросло поколение, исполненное новыми взглядами и идеями, которое уже вносит значительный вклад в развитие наших государств. <Важно чтобы это поколение не только приумножило славные традиции дружбы, но и продолжало способствовать развитию отношений наших государств в пользу равноправия и взаимоуважения>, - сказал вице-премьер.

Перед большой аудиторией выступили Фольклорно-этнографический ансамбль <Адырна> и артисты Алматинской государственной филармонии. В фойе гостиницы состоялась благотворительная выставка рисунков казахстанских и армянских детей и в том числе с особыми потребностями. 


Лента новостей
Пашинян глав общин Сюника призвал к синхронности в предоставлении информацииПашинян глав общин Сюника призвал к синхронности в предоставлении информации
Защита Сержа Cаргсяна продолжает требовать от Хачатура Сукиасяна опровержения высказываний про казиноЗащита Сержа Cаргсяна продолжает требовать от Хачатура Сукиасяна опровержения высказываний про казино
По факту самоубийства военнослужащего в Чамбараке задержаны его сослуживцыПо факту самоубийства военнослужащего в Чамбараке задержаны его сослуживцы
Эксперт: Встреча в Сочи обусловлена стремлением Путина предотвратить договоренность Пашиняна и Алиева в БрюсселеЭксперт: Встреча в Сочи обусловлена стремлением Путина предотвратить договоренность Пашиняна и Алиева в Брюсселе
Взгляд из Москвы: Россия и Турция берут то, что легче взятьВзгляд из Москвы: Россия и Турция берут то, что легче взять
Пенсионерам в городах Армении до 30 декабря 2021 года надо выбрать организацию безналичной выплаты пенсийПенсионерам в городах Армении до 30 декабря 2021 года надо выбрать организацию безналичной выплаты пенсий
В Нацпарке <Дилижан> вспыхнул пожарВ Нацпарке <Дилижан> вспыхнул пожар
Алиев и Оверчук обсудили деятельности трехсторонней комиссии по разблокировке региональных коммуникацийАлиев и Оверчук обсудили деятельности трехсторонней комиссии по разблокировке региональных коммуникаций
За сутки в Армении подтвердилось 860 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 939 человекЗа сутки в Армении подтвердилось 860 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 939 человек
Конверс Банк. Встречайте Черную пятницу с КэшбэкКонверс Банк. Встречайте Черную пятницу с Кэшбэк
850-летие со дня смерти Патриарха Нерсеса Шнорали и 100-летие основания Нацкиноцентра Армении включены в календарь важных событий ЮНЕСКО850-летие со дня смерти Патриарха Нерсеса Шнорали и 100-летие основания Нацкиноцентра Армении включены в календарь важных событий ЮНЕСКО
Российские миротворцы приступили к разминированию территории старинного армянского кладбища в Шушинском районе Нагорного КарабахаРоссийские миротворцы приступили к разминированию территории старинного армянского кладбища в Шушинском районе Нагорного Карабаха
Парламент Нидерландов принял резолюцию о провокациях Азербайджана против Армении и отсутствии демократии в этой странеПарламент Нидерландов принял резолюцию о провокациях Азербайджана против Армении и отсутствии демократии в этой стране
Пашинян исключает возможность выхода Армении из ОДКБПашинян исключает возможность выхода Армении из ОДКБ
Пашинян: Армения хочет урегулировать отношения с Турцией, но не может обсуждать вопрос коридораПашинян: Армения хочет урегулировать отношения с Турцией, но не может обсуждать вопрос коридора
Пашинян: Азербайджан пытается превратить регион в джунглиПашинян: Азербайджан пытается превратить регион в джунгли
Премьер: Потенциальный документ, который может быть подписан в ближайшее время, касается формирования комиссии для начала работ по демаркации и делимитации границПремьер: Потенциальный документ, который может быть подписан в ближайшее время, касается формирования комиссии для начала работ по демаркации и делимитации границ
Пашинян: Заявление Армении о приемлемости предложения РФ о демаркации и делимитации границ не говорит о полном соответствии нашим представлениямПашинян: Заявление Армении о приемлемости предложения РФ о демаркации и делимитации границ не говорит о полном соответствии нашим представлениям
Пашинян: Армения сама будет решать, через какие территории будет проходить дорога, связывающая Азербайджан с НахиджеваномПашинян: Армения сама будет решать, через какие территории будет проходить дорога, связывающая Азербайджан с Нахиджеваном
Пашинян: Армения обратилась в ОДКБ и к России еще во время вторжения азербайджанских ВС на суверенную территорию Армении 12 маяПашинян: Армения обратилась в ОДКБ и к России еще во время вторжения азербайджанских ВС на суверенную территорию Армении 12 мая
При финансировании ЕС UNICEF откроет центры раннего обучения в населенных пунктах СюникаПри финансировании ЕС UNICEF откроет центры раннего обучения в населенных пунктах Сюника
Кирилл Серебрянников: Творческий кризис - это ваша <болдинская осень>Кирилл Серебрянников: Творческий кризис - это ваша <болдинская осень>
Кирилл Серебрянников: <История и культура Армении, и люди, которые ее творили - это огромная энергия, с которой можно жить и работать>.Кирилл Серебрянников: <История и культура Армении, и люди, которые ее творили - это огромная энергия, с которой можно жить и работать>.
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Омбудсмен Арцаха опубликовал доклад о незаконных преследованиях и судебных процессах над армянскими военнопленными со стороны АзербайджанаОмбудсмен Арцаха опубликовал доклад о незаконных преследованиях и судебных процессах над армянскими военнопленными со стороны Азербайджана
Кремль подтвердил встречу Путин-Алиев-Пашинян в СочиКремль подтвердил встречу Путин-Алиев-Пашинян в Сочи
Представитель Вооруженных сил Армении завоевал титул чемпиона на Чемпионате мира по военной борьбе в ТегеранеПредставитель Вооруженных сил Армении завоевал титул чемпиона на Чемпионате мира по военной борьбе в Тегеране
Житель Арцаха попал в азербайджанский пленЖитель Арцаха попал в азербайджанский плен
Фракция Фракция "Айастан" 25 ноября проведет парламентские слушания по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном
Аналитик: Обмен территориями между Арменией и Азербайджаном де-факто уже идетАналитик: Обмен территориями между Арменией и Азербайджаном де-факто уже идет
Альянс цивилизаций ООН готов содействовать стимулированию терпимости в регионе, межконфессиональному диалогу и защите религиозных святыньАльянс цивилизаций ООН готов содействовать стимулированию терпимости в регионе, межконфессиональному диалогу и защите религиозных святынь
Пожизненно заключенный фигурант дела Пожизненно заключенный фигурант дела "Дро" вышел на свободу
Депутата оппозиционного блока Депутата оппозиционного блока "Честь имею" раскритиковал деятельность провластных членов парламентской комиссии по обороне и безопасности
Ален Симонян рассказал Жерару Ларше о провокациях АзербайджанаАлен Симонян рассказал Жерару Ларше о провокациях Азербайджана
Прогноз: Достижение согласия между Арменией и Азербайджаном в текущих условиях невозможноПрогноз: Достижение согласия между Арменией и Азербайджаном в текущих условиях невозможно
Минобразования Армении рассказало, когда ждать зимних каникулМинобразования Армении рассказало, когда ждать зимних каникул
В Армении наблюдается заметное снижение суточных случаев заражения коронавирусомВ Армении наблюдается заметное снижение суточных случаев заражения коронавирусом
Ереван обратился к Москве с просьбой о посредничестве в нормализации армяно- турецких отношенийЕреван обратился к Москве с просьбой о посредничестве в нормализации армяно- турецких отношений
Мэрия Еревана объявила тендер на внедрение единой системы продажи билетов в общественном транспортеМэрия Еревана объявила тендер на внедрение единой системы продажи билетов в общественном транспорте
Армения и Индия вскоре завершат процесс по взаимному признанию сертификатов о вакцинации против COVID-19Армения и Индия вскоре завершат процесс по взаимному признанию сертификатов о вакцинации против COVID-19
Серж Саргсян отпущен на свободу под подписку о невыездеСерж Саргсян отпущен на свободу под подписку о невыезде
Письмо о вооруженном нападении Азербайджана на территорию Армении опубликовано в качестве официального документа Совбеза ООНПисьмо о вооруженном нападении Азербайджана на территорию Армении опубликовано в качестве официального документа Совбеза ООН
В Ереване находится верховный представитель Альянса цивилизацийВ Ереване находится верховный представитель Альянса цивилизаций
Минобороны Армении сообщило о гибели армянского военнослужащего от пули противникаМинобороны Армении сообщило о гибели армянского военнослужащего от пули противника
Артавазд Пелешян удостоился премии IDFA за неоценимый вклад в сферу киноматографаАртавазд Пелешян удостоился премии IDFA за неоценимый вклад в сферу киноматографа
Армянские борцы принимают участие в 35-м чемпионате мира по военной борьбе в ИранеАрмянские борцы принимают участие в 35-м чемпионате мира по военной борьбе в Иране
Делегация Туркменистана приняла участие во встрече «Европейский Союз – Центральная Азия» в г.ДушанбеДелегация Туркменистана приняла участие во встрече «Европейский Союз – Центральная Азия» в г.Душанбе
Посол США позитивно оценил предстоящую встречу Алиев-ПашинянПосол США позитивно оценил предстоящую встречу Алиев-Пашинян
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
В Армении вакцинацию от COVID-19 получили свыше 1.1 млн. гражданВ Армении вакцинацию от COVID-19 получили свыше 1.1 млн. граждан
Ришар Ферран  принял Алена СимонянаРишар Ферран  принял Алена Симоняна
Делегация правительства Армении в Москве обсудит создание единой системы технического прикрытия железных дорог государств-членов ОДКБДелегация правительства Армении в Москве обсудит создание единой системы технического прикрытия железных дорог государств-членов ОДКБ
Сотрудники ЮКЖД предотвратили ограбление платежного терминалаСотрудники ЮКЖД предотвратили ограбление платежного терминала
Политик: Армении прямо сейчас предлагают помощьПолитик: Армении прямо сейчас предлагают помощь
Омбудсмен представил конгрессмену Адаму Шиффу ситуацию с армянскими военнопленными и незаконным вторжением азербайджанских ВС на суверенную территорию АрменииОмбудсмен представил конгрессмену Адаму Шиффу ситуацию с армянскими военнопленными и незаконным вторжением азербайджанских ВС на суверенную территорию Армении
Армения обратилась в ЕСПЧ для защиты прав армянских военнослужащих, плененных Азербайджаном 16 ноябряАрмения обратилась в ЕСПЧ для защиты прав армянских военнослужащих, плененных Азербайджаном 16 ноября
Российский эксперт: Москву вынуждает действовать недееспособность армянской властиРоссийский эксперт: Москву вынуждает действовать недееспособность армянской власти
Тегеран и Баку подпишут новые соглашения по добыче нефти и газа на КаспииТегеран и Баку подпишут новые соглашения по добыче нефти и газа на Каспии
Пашинян проинформировал Лукашенко о возможных путях развития ситуации на армяно-азербайджанской границеПашинян проинформировал Лукашенко о возможных путях развития ситуации на армяно-азербайджанской границе
Армения и Сирия обсудили дестабилизирующую роль Турции в регионеАрмения и Сирия обсудили дестабилизирующую роль Турции в регионе
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Встреча в Сочи обусловлена стремлением Путина предотвратить договоренность Пашиняна и Алиева в БрюсселеЭксперт: Встреча в Сочи обусловлена стремлением Путина предотвратить договоренность Пашиняна и Алиева в Брюсселе
Взгляд из Москвы: Россия и Турция берут то, что легче взятьВзгляд из Москвы: Россия и Турция берут то, что легче взять
Аналитик: Обмен территориями между Арменией и Азербайджаном де-факто уже идетАналитик: Обмен территориями между Арменией и Азербайджаном де-факто уже идет
Прогноз: Достижение согласия между Арменией и Азербайджаном в текущих условиях невозможноПрогноз: Достижение согласия между Арменией и Азербайджаном в текущих условиях невозможно
Политик: Армении прямо сейчас предлагают помощьПолитик: Армении прямо сейчас предлагают помощь
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности