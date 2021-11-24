Среда, 24 Ноября 2021 15:01

АрмИнфо.В ереванском гостинично-концертном комплексе <Двин> накануне вечером состоялся большой торжественный концерт и дипломатический прием, посвященный 30- летию независимости Республики Казахстан.

Приветствуя гостей перед началом концерта казахских мастеров искусств, Посол Республики Казахстан в Армении Болат Иманбаев, поздравив присутствующих с 30 независимости Казахстана и Армении, отметил, что в этот исторический короткий срок страны добились значительных успехов и достигли высокого уровня двустороннего сотрудничества. По слова Посла, сегодня ВВП Казахстана превышает 180 млрд долларов США. За 30 лет он увеличился более чем в 16 раз. Это крупнейшая экономика Центральной Азии, на долю которой приходится более половины ВВП региона. Казахстан считается страной с лучшим инвестиционным климатом в регионе.

Как отметил Иманбаев, с момента обретения независимости Казахстан привлек более 330 млрд долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ). На долю Казахстана приходится свыше 70% всех ПИИ, привлеченных в Центральной Азии. Страна считается лидером с точки зрения экономических реформ, открытости для международной торговли и политической стабильности. ЕС и США признали Казахстан первым на постсоветском пространстве государством с рыночной экономикой.

Сегодня Казахстан под руководством президента страны Касым-Жомарт Токаева последовательно продолжает курс политических и экономических реформ, заложенный первым президентом Нурсултаном Назарбаевым. За прошедшие несколько лет глава государства инициировал три пакета политических реформ, которые были высоко оценены международным сообществом.

За период независимости Казахстан превратился в стратегически важного игрока на международной арене и в Центральной Азии. Страна развивает многовекторную и мирную внешнюю политику, установив дипотношения со 183 государствами мира. Отказ Казахстана от 4-го в мире запаса ядерного оружия способствовал превращению его в одного из лидеров глобального антиядерного движения.

Как напомнил дипломат, в 2015 году по инициативе Казахстана Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию о построении мира, свободного от ядерного оружия. Казахстан, благодаря активной внешнеполитической деятельности и международным инициативам, сыграл ключевую роль в создании таких организаций как ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. Казахстан первый среди стран СНГ провел саммит ОБСЕ и всемирную выставку <Экспо>. <Наша страна продолжает выдвигать международные инициативы по укреплению и развитию межнационального и межконфессионального согласия. Каждые три года в Казахстане проводится съезд лидеров мировых и традиционных религий. В следующем году планируется провести следующий съезд и мы благодарны армянской стороне за поддержку и постоянное участие руководства Армянской Апостольской Церкви в работе съезда лидеров мировых и традиционных религий>, - отметил Посол. Сегодня, как отметил Иманбаев, отношения между Казахстаном и Арменией динамично развиваются в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Налажен доверительный политический диалог на обычном и высоком уровне. Свидетельством этому являются итоги визита Президента Армении Армена Саркисяна в Казахстан в июне текущего года, а также результаты очередного 8-го заседания межправкомиссии в Нур-Султане в мае этого года и результаты внешнеполитических консультаций между руководством внешнеполитических ведомств обоих стран.

Казахстан активно взаимодействует с Арменией в рамках общих интеграционных объединений, таких как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, а также по линии ООН и других международных организаций.

<Экономическое сотрудничество между нашими странами активно развиваются как в двустороннем формате, так в рамках ЕАЭС. Мне отрадно отметить, что, несмотря на глобальный экономический кризис и COVID-19, объемы двусторонней торговли по итогам 2020 года выросли на 30%, при этом, по итогам 9 месяцев текущего года - на 41%. С учетом совместной работы и кординации усилий борьбы с пандемией COVID-19, между нашими правительствами недавно достигнута принципиальная договоренность о взаимном признании национальных паспортов вакцинации. На прошлой неделе об этом объявили министры здравоохранения Казахстана и Армении в рамках заседания Евразийского экономического Совета в Ереване>, сказал Посол.

Посол обратил внимание как на важную составляющую высокий уровень культурно- гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Арменией. По его словам, своего рода живым мостом, соединяющим два народа и две страны, является армянская диаспора в Казахстане. В РК созданы необходимые условия для сохранения и развития культуры и языка всех этносов, в том числе и армян. В 11 казахстанских городах действуют армянские культурные центры. Армянская диаспора активно участвует в общественной, политической, экономической и культурной жизни страны. По итогам парламентских выборов, состоявшихся в январе этого года, депутатом Парламента Казахстана избран руководитель западноказахстанского армянского культурного центра Аветик Амирханян. Особую признательность Посол выразил правительству Армении и руководству Ереванского государственного университета, а также авторскому коллективу ученых во главе с профессором Александром Сафаряном за поддержку создания Центра казахского языка, культуры и истории им. Абая в ЕрГУ, а так же за публикацию впервые на армянском языке книги великого Абая <Слова назидания> и <Антологии казахской литературы>.

Посол поздравил присутствующих с Днем независимости и 30-летием независимости и в преддверии Дня первого президента РК пожелал всем мира, добра, успехов и процветания. Он подчеркнул, что <Концерт казахской музыки откроет новые прекрасные горизонты древнего искусства Казахстана и станет еще одним мостом дружбы между нашими народами и странами>.

В своей речи перед сотнями собравшихся в большом зале комплексе выступил и вице-премьер Армении Мгер Григорян, который поздравил народ Казахстана с 30-летием независимости. Он отметил, что за прошедшие годы Казахстан добился впечатляющих результатов в экономическом развитии, обеспечении благосостояния своих граждан и повышении международного авторитета республики. <Последовательные преобразования в Казахстане оказывает позитивное влияние на динамику армяно-казахстанского межгосударственного взаимодействия, на эффективное сотрудничество в рамках интеграционных объединений и самое ценное - на простые человеческие отношения>, -подчеркнул вице-премьер. По его словам, следующий год юбилейный в плане установления дипломатических отношений между Арменией и Казахстаном. <Это хороший повод подвести итоги 30-летнего взаимодействия в качестве независимых государств, когда на фоне высокого политического диалога проводится соответствующая работа по широкому спектру торгово-экономического сотрудничества>, - сказал он.

Григорян особо подчеркнул, что за минувшие 10-летия независимости выросло поколение, исполненное новыми взглядами и идеями, которое уже вносит значительный вклад в развитие наших государств. <Важно чтобы это поколение не только приумножило славные традиции дружбы, но и продолжало способствовать развитию отношений наших государств в пользу равноправия и взаимоуважения>, - сказал вице-премьер.

Перед большой аудиторией выступили Фольклорно-этнографический ансамбль <Адырна> и артисты Алматинской государственной филармонии. В фойе гостиницы состоялась благотворительная выставка рисунков казахстанских и армянских детей и в том числе с особыми потребностями.