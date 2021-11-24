Среда, 24 Ноября 2021 14:59

АрмИнфо.Пенсионеры, проживающие в Городах Республики Армения, должны до 30 декабря 2021 года обратиться в любой территориальный центр Единой социальной службы Министерства труда и социальных вопросов РА, для выбора организации безналичной выплаты пенсий (банк или "Айпост"). Об этом напомнили в пресс-службе

Минтруда и социальный вопросов РА.

Безналичная форма выплаты пенсий была внедрена в Ереване, а также Гюмри и Ванадзоре с 1 июля 2021 года. Следующим этапом внедрения системы планируется выплата пенсий "безналом" уже во всех городах Армении.

Таким образом, с 1 января 2022 года во всех городах Армении пенсии будут выплачиваться исключительно безналичным способом - через банки, либо через национального почтового оператора "Айпост".

Исключением будут следующие пенсионеры, пенсия которых будет выплачиваться по их выбору в наличной или безналичной форме: лица с инвалидностью 1 или 2 группы, пенсионеры старше 75 лет; несовершеннолетние пенсионеры старше 14 лет и получатели пенсий по доверенности.

Безналичный способ оплаты распространяется на пособия по уходу, пособия по старости, пособия по инвалидности, пособия в случае потери кормильца, премий, наградных выплат.

Все остальные пенсионеры до 30 декабря 2021 года должны будут обратиться в любое районное отделение Единого центра социальных услуг, выбрать организацию, выплачивающую пенсию (какой-либо банк или "Айпост").

При выборе "Айпост", заявитель должен заключить с компанией договор об открытии и обслуживании счета, и приложить его к заявлению. При выборе банка дополнительные документы не требуются.

Если пенсионер не сделает выбор сам до 30 декабря, то система автоматически выберет организацию по выплате пенсии. Об этом граждане будут оповещены в течение трех рабочих дней по сотовой связи или электронной почте.