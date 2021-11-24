Среда, 24 Ноября 2021 12:02

АрмИнфо.За последние сутки в Армении провели 8 313 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 860 случаев заражения (10,3%), при этом выздоровело 939 человек, скончалось - 23.

Согласно источнику, по положению на 11:00 24 ноября фактическое лечение получают 17 088 пациентов.

Общее число случаев, когда у граждан диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1 410 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении болезнь подтвердилась в общем счете у 335 738 человек (14,4% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело - 309 861 (92,3%), скончалось - 7 379 (свыше 2,1%). В общей сложности в Армении провели 2 326 835 тестов на коронавирус.