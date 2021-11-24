Среда, 24 Ноября 2021 11:50

АрмИнфо. Во время 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходящей в Париже, по предложению РА в календарь юбилеев важных событий и известных людей в 2022-2023 гг. включены такие даты как 850-летие со дня смерти Патриарха, летописца и богослова Нерсеса Шнорали и 100-летие со дня основания Национального киноцентра Армении.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, заявку на включение в календарь 850-летия со дня смерти Патриарха Нерсеса Шнорали поддержали Кипр, Италия, Греция и Сирийская Арабская Республика, а заявку на празднование 100-летия Национального киноцентра Армении - Франция, Российская Федерация и Грузия.