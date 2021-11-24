Среда, 24 Ноября 2021 10:51

АрмИнфо. Военнослужащие российского миротворческого контингента приступили к очистке и разминированию от взрывоопасных предметов (ВОП) территории старинного армянского кладбища в Шушинском районе Нагорного Карабаха.

Как сообщает пресс-служба МО РФ, ежедневно вблизи линии разграничения в Шушинском районе российские миротворцы проводят работы по поиску неразорвавшихся боеприпасов, снарядов, выстрелов и мин. Военнослужащие подразделения гуманитарного разминирования выполняют задачи по очистке населенных пунктов и близлежащих территорий, предназначенных для сельскохозяйственных угодий и выпаса домашнего скота.

"Российским миротворческим контингентом продолжается гуманитарное разминирование территории Нагорного Карабаха. Сегодня было очищено 1,5 гектара территории старинного армянского кладбища, чтобы обеспечить безопасный доступ гражданскому населению. В ходе разминирования было обнаружено 5 взрывоопасных предметов" - рассказал представитель российского миротворческого контингента Пётр Паршиков.

Всего с 23 ноября 2020 г. подразделениями гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента было отчищено от взрывоопасных предметов более 2 300 га территории, а также 683 км дорог, около 2 тыс. зданий, всего обнаружено и обезврежено более 26 тыс. боеприпасов.

При очистке местности военные инженеры применяют новейшие средства инженерной разведки и защиты: селективные миноискатели ИМПС-2, защитные костюмы сапера ОВР- 2 "Сокол", искатели неконтактных взрывных устройств "Коршун", а также в труднодоступной местности со сложным рельефом задействованы расчеты минно- розыскных собак.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.