Среда, 24 Ноября 2021 01:55

АрмИнфо. Мы хотим урегулировать отношения с Турцией, но не можем обсуждать вопрос коридора, а готовы на открытие всех коммуникаций. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы СМИ и общественных организаций.

При этом он отметил, что у него есть один вопрос к Турции и Азербайджану – «хотят ли они уничтожить Армению или нет, хотят ли продолжить политику геноцида или нет?». В случае если ответ утвердительный, то по словам Пашиняна, Армении не остается ничего, кроме как противодействовать этому. «Если же подобных намерений у Турции и Азербайджана нет, то, возможно, они правы, заявляя, что есть исторический шанс наладить отношения в этом регионе», - сказал Пашинян, подчеркнув, что свой ответ последние могут не озвучить, а показать посредством своих действий.