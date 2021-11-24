Среда, 24 Ноября 2021 00:03

АрмИнфо.Потенциальный документ, который может быть подписан в ближайшее время, касается формирования Арменией и Азербайджаном Комиссии для начала работ по демаркации и делимитации границ. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы СМИ в прямом эфире.

При этом он заметил, что в документе не будет указано по каким участкам проходит граница между государствами. Подобный заключительный документ, по словам премьера, будет подписан на основе работ данной Комиссии.

Ссылаясь на многочисленные разговоры о картах, Пашинян отметил, что без правовых оснований карты представляют собой только картинки. «На сегодняшний день, мы по миллиметрам знаем, где проходила граница Армянской ССР. Может возникнуть вопрос «почему именно Советской Армению», а потому что независимость была провозглашена и границы Армении были признанными международным сообществом по этой территории. И когда Азербайджан говорит, что нет границы – это неправда. Граница есть. И та часть границы, на которую она вторглась, является суверенной территорией Республики Армении. И на основании этого факта заявляем, что Азербайджан является агрессором и находится на суверенной территории нашей страны. И это должно получить международную оценку, и будет одним из важных направлений нашей внешней политики», - отметил он.