Вторник, 23 Ноября 2021 23:13

АрмИнфо. Армения обратилась в ОДКБ и к России еще во время вторжения азербайджанских ВС на суверенную территорию Армении 12 мая. Об этом, отвечая на вопросы СМИ и общественных организаций, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. В этом ключе он пояснил, что вторжение на суверенную территорию 16 ноября происходило в рамках майских событий.

«Считаем, что мы должны найти направления эффективной международной оценки поведения Азербайджана. И в этом плане мы себя ограничивать не будем», - сказал он. Армения, по словам премьера, намерена последовательно защищать свои права во всех возможных инстанциях. «Мы не будем с этим мириться. Армения не принимает политику принуждения, потому что нет международного понятия как «право победителя в войне». Армения является суверенным государством, и мы имеем волю защитить нашу государственность, независимость, демократию», - подчеркнул он.