Вторник, 23 Ноября 2021 21:39

АрмИнфо.Представитель UNICEF Кристине Вайганд и глава укрупненной общины Тех Сюникской области Давид Гулунц подписал меморандум о взаимопонимании, который предусматривает при финансировании ЕС создание двух новых центров раннего обучения в населенных пунктах Карашен и Хознавар.

<Сегодня дети Сюника стоят перед беспрецедентными вызовами, для преодоления которых необходима поддержка и решимость. Инвестировать в развитие детей - значит инвестировать в будущее Сюника>, - отметила представитель Организации.

Согласно сообщению UNICEF, в предстоящие 12 месяцев в общинах будут проведены ремонтные работы центров, обеспечено необходимое оснащение, игрушки, учебные материалы. Более того, группа женщин этих общин пройдет переподготовку на тему ранее обучение и приступит к работе в данных центрах.