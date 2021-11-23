Вторник, 23 Ноября 2021 19:51

АрмИнфо. Творческий кризис - это ваша <болдинская осень>. Подобное мнение выразил всемирно известный российский кино- и театральный режиссер Кирилл Серебрянников в ходе zoom-встречи с армянскими зрителями, которая состоялась в рамках Международного театрального фестиваля HighFest.

<Просто надо работать и все>, - сказал режиссер, сославшись на путь Чайковского, Толстого, и других великих деятелей культуры, которые трудились при любых условиях, был у них <кризис> или нет. По утверждению режиссера, работе может помешать лишь недомогание или проблемы со здоровье, остальные случаи исключены. <В остальное время вы просто работаете и делаете то, что должны. Ловить вдохновение - мне кажется, это какая-то не наша история. Пугаюсь слов <творчество>, <вдохновение> и всегда говорю эту волшебную любимую фразу - <Творчество у Моргенштерна>, а у нас работа>, - отметил режиссер.

Отметим, что театральный фестиваль High Fest впервые прошел в Армении в 2003 году и имел большой успех. Ассоциация европейских фестивалей включила High Fest в список 24 лучших среди 715 европейских фестивалей. Благодаря фестивалю, Армения была интегрирована в международные театральные сети - Международную ассоциацию детских и юношеских театров (ASSITEJ) и Общеевропейскую театральную сеть (IETМ).

В этом году в рамках фестиваля любителям театра представилась возможность в онлайн режиме посмотреть постановку театра США Arlekin

Players Theatre, перформанс режиссера Игоря Голяка по пьесе А.П. Чехова <Вишневый сад>, VR спектакли польского режиссера Кшиштофа Гарбачовского <Объяснение> и <Прекращая Божий суд> и др. В целом программа фестиваля насыщена показами авторских спектаклей, встречами с деятелями театрального искусства, конференциями и т.д.

Фестиваль закроется 24 ноября постановкой театра Royal District (Германия-Грузия) <Троянка> по Еврипиду, который будет показан на сцене Русского театра им. К.Станиславского.