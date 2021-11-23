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 Вторник, 23 Ноября 2021 19:47
Алина Оганесян

Кирилл Серебрянников: <История и культура Армении, и люди, которые ее творили - это огромная энергия, с которой можно жить и работать>.

Кирилл Серебрянников: <История и культура Армении, и люди, которые ее творили - это огромная энергия, с которой можно жить и работать>.

АрмИнфо.В Армении с 21 ноября стартовал XIX Международный театральный фестиваль High Fest, который в этом году посвящен памяти его художественного руководителя Евгении Подпомоговой, и проходит под лозунгом <Слова, слова, слова>.

Благодаря усилиям основателя и председателя фестиваля High Fest Артура Гукасяна армянскому обществу представилась возможность услышать слово всемирно известного театрального и кинорежиссера Кирилла Серебрянникова.

Во время zoom-встречи, на которой присутствовали студенты театрального ВУЗа и почитатели творчества режиссера, он говорил о роли театра в жизни людей, об искусстве, своих постановках, актерском мастерстве и Армении.  Серебрянников подчеркнул, что театр - это одно из средств для образования общественности, приближения людей разного поколения, а с театром, как отметил режиссер, люди взрослеют. Однако для того, чтобы приобщить молодежь к театральному искусству, по мнению маэстро, необходимо работать более просто. При этом он не сомневается в способности молодых людей принять сложное, другой вопрос - смогут ли они это полноценно понять.

Говоря о выборе артистов для постановок, Кирилл Серебрянников заметил, что всегда с точностью определяет своих. <Человек может быть хорошим артистом, но при этом не быть <моим>,- сказал он. Для главного российского театрала крайне важна открытость артиста. <Он должен, прежде всего, быть личностью. Возможно, прозвучит грубо, но в театре дебилы более опасны, чем в жизни>, - сказал режиссер.

Вспоминая свой последний визит в Армению, Кирилл Серебрянников рассказал, что был впечатлен ИТ-школой для  детей (ТУМО), Матенадараном, Музеем Сергея Параджанова, Международной школой в Дилижане. <Это говорит о том, что со временем молодые ребята, которые

прошли этот курс подготовки, будут, конечно, совершенно иными>, - подметил он.

Отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо, режиссер поделился своими впечатлениями после посещения Музея геноцида армян 1915 года. Назвав музей местом боли, Серебрянников заметил, что вместе с тем, подобное учреждение является и местом силы, поскольку дает эту силу. В этой связи он провел параллель с геноцидом израильского народа - Холокостом. <Важно, чтобы как в Израиле когда- то люди сказали, что мы не хотим быть больше жертвами, создавать культ жертвы, а будем людьми, которые создают и идут вперед. Но для этого было нужно осознание трагедии Холокоста, и любого геноцида, чтобы пойти дальше>,

- подчеркнул режиссер.

Серебрянников также добавил, что богатая культура, события в истории Армении, и те люди, которые эту историю творили, являются огромной энергией, сокровищем, с которым можно жить и работать. Он также подчеркнул, что у армянских театралов, исходя из вышесказанного, вопрос <о чем можно ставить спектакли?> возникать не должен.

Напомним, что Кирилл Серебрянников начал свой режиссерский путь в родном городе Ростове-на-Дону, где с 1994 года ставил спектакли в драматических театрах города.  С 2000 года Серебрянников начал работать в Москве, где дебютировал в Центре драматургии и режиссуры спектаклем <Пластилин> по пьесе В. Сигарева.

Серебрянников является автором множества драматических постановок в МХТ им. А.  П. Чехова, филиале Театра имени А. С. Пушкина, театре <Современник>, театре Оле- га Табакова, Национальном театре Латвии. Он также ставил оперы в Мариинском те- атре в Санкт-Петербурге, Большом театре в Москве, Komische Oper в Берлине, Штут- гардской опере, Цюрихском оперном театре. С 2006 года Кирилл Серебренников - один из арт-директоров международного фестиваля-школы <Территория>. Создатель и художественный руководитель проекта <Платформа> (2011-2014 год). В 2012 году Серебренников выпустил актерско-режиссерский курс в Школе-студии МХАТ, на основе которого была создана <Седьмая студия>. С августа 2012 года - создатель и художественный руководитель <Гоголь-центра>. Лауреат премии Станис­лавского, <Золотая Маска>, <Хрустальная Турандот>, <ТЭФИ>, <Европа - новая те- атральная реальность>, главного приза Римского кинофестиваля, призер фестиваля в Локарно, <Кинотавр>, Участник Венецианского кинофестиваля, Каннского кинофес- тиваля и многих других. В августе 2018 года Кирилл Серебренников стал командором французского ордена Искусств и литературы.

Отметим, что театральный фестиваль High Fest впервые прошел в 2003 году и имел большой успех. Ассоциация европейских фестивалей включила High Fest в список 24 лучших среди 715 европейских фестивалей. Благодаря фестивалю, Армения была интегрирована в международные театральные сети - Международную ассоциацию детских и юношеских театров (ASSITEJ) и Общеевропейскую театральную сеть (IETМ).

В этом году в рамках фестиваля любителям театра представилась возможность в онлайн режиме посмотреть постановку театра США Arlekin Players Theatre, перформанс режиссера Игоря Голяка по пьесе А.П. Чехова <Вишневый сад>, VR спектакли польского режиссера Кшиштофа Гарбачовского <Объяснение> и <Прекращая Божий суд> и др. В целом программа фестиваля насыщена показами авторских спектаклей, встречами с деятелями театрального искусства, конференциями и т.д.

Фестиваль закроется 24 ноября постановкой театра Royal District (Германия-Грузия) <Троянка> по Еврипиду, который будет показан на сцене Русского театра им.  К.Станиславского.


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