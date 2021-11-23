Вторник, 23 Ноября 2021 19:45

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, собственные дома 1-52 на улице Крылова, 9-76 на улице Сасунци Давида, квартал ‘Киликия’, собственные дома 9-11 в кв. “Айгестан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 18, 20, 22, 24, 26 на 1-ой улице Аванесова, жилой дом 4 на улице Хачика Даштенци;

11:00-17:00 жилые дома 7, 12, 9, 14, 11 на 2-ом переулке Маргаряна, Институт почвоведения, частично проспект Цовакала Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1а, 3/2 на 37-ой улице, 1а, 2/1, 16 на 39-ой улице Арабкира, собственные дома 7-21 на 35-ой улице, 1-26 на 39-ой улице, 1-12/4, 1-6 на 47-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 3/1 на пр. Азатутяна, жилой дом 1 на улице Арама Хачатряна, жилые дома 2/1, 2/2, 4, 12 на улице О. Эмина, жилые дома 10, 12 на улице Акобяна, 24, 26, 28 на улице Низами, жилой дом 1 на улице Чехова, собственные дома на улице 9 Мая, собственные дома на улице Чехова, собственные дома на 1-ом переулке улицы Ехбайрутян, жилые дома 4/2, 6, 8, 10, 10а,12 на улице Манташяна, собственные дома на 1-ом переулке улицы Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), 30-ая улица Зовуни; собственные дома 99-155 на 13-ой улице, 1-49 на 15-ой улице, 50-105 на 17-ой улице Норка, собственные дома 2-22А на 2-ом переулке 17-ой улицы Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично город Талин; села Татул, Цамакасар, Ацашен, Заринджа, Сусер, Ако, Сорик и Канч;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично кварталы ‘Каяран”, 2-рд тагамас” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; частично село Саят-Нова; села Даштаван, Дарбник, Зорак и Низами;

10:30-16:00 частично улицы Атарбекяна, Мхчяна, Голецяна в городе Арташат;

11:00-14:00 частично села Норамарг, Ранчпар, Аракс; села Араксаван, Овташен; частично села Мхчян и Мргавет;

13:00-14:00 частично села Аргаванд и Овташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Заритап;

11:00-16:00 частичо село Шатин;

в Котайкской области:

10:00-16:00 кварталы “Пахстаканнери”, “Герезманнери”, “Манкапартези”, “Дпроци”, “Айгинери”, “Гюхапетарани”, “Е-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Веолия Джур”, ‘Норма Кат”, собственники “Г.Шагинян”, “А.Манукян”, ООО “Квадра Констракшн”, ООО ‘Гину горцаран”, ‘Сарнаран” в общине Канакераван; производственная компания “Зовуни”, община Зовуни, кварталы ‘Герезманнери”, “Араваин”, “Дпроци”, “Ездинери”, “Акомбу”, “Датавори”, “Нор”, воинская часть, ООО “Вараздат”, ‘Кари цех”, ‘Унверсал”, ‘Трансгаз, кооперативы “Уют”, “Лилит”, “Виктория”, производственная компания “Арагиль”, “В.Петросян”, “Д.Мартиросян”, “М.Степанян”, “Каре Дар”, “Ваан Варданян'', “Арколад”, “М.Восканян”, “Кари анк”, ОАО “Метагаманеген 1, 2 горцаран” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Сафаряна, Нар-Доса, Гая, Ханджяна, Ара Гехецика, Нор Тагамас и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард; жилые дома 1-14 во 2-ом квартале, ясли-детский сад “Зангак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

11:00-14:00 частично община Прошян, кварталы “Нор”, “Ушардзан”, “Верин” и “Аревмтян”, воинская часть, собственник “А.М.Апресян”, “А.Тоноян”, “А.Акобян”, “М.Ханоян”, “А.Агабекян”, гостевой дом ‘Сев Кар”, редакция “Етер”, собственники “Г.Григорян”, “А.Арутюнян”, “А.Гукасян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:30 частично община Касах; кварталы “Котеджнер”, “Юсисаин”, “Охагадзев”, “Муш”, собственники “С.Акобян”, “А.Арутюнян”, “А.Акобян”, “А.Хачатрян”, “С.Самсонян”, предприятие ‘Гранит”, ООО ‘Веолия Джур”, ЧП “Артур Мелконян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично квартал “А” в Джрвеже; частично частные дома Дзорахбюра, частично села Гегашен, Гарни, Котайк, Атис;

в Гегаркуникской области:

10։00–12։00 община Варденик полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16։00 зона отдыха премьер-министра, расположенная на территории полуострова, школа-семинария “Вазгенян”, семинария, дом Писателей, ООО “Карен”, “Раффи ев Серине”, “Атлант Инвест”, “Арас Контракт”, “Москва-1”, Парусная база и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

11։00–12։00 община Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).