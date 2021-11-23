Вторник, 23 Ноября 2021 17:17

АрмИнфо.Аппарат Защитника прав человека Арцаха опубликовал доклад о судебных процессах и преследованиях, основанных на ложных обвинениях, над армянскими военнослужащими и мирными жителями, захваченными Азербайджаном.

Как сообщает пресс-служба офиса ЗПЧ НКР, в докладе представляются данные о фиктивных и незаконных судебных процессах над армянскими военнопленными и мирными жителями, что является грубым нарушением Женевских конвенций Об обращении с военнопленными и О защите гражданского населения во время войны.

В результате 45 незаконных, необоснованных и фиктивных процессов 3 человека (одно гражданское лицо) были приговорены к 20 годам, 2 человека (гражданские лица) - к 15 годам, 23 человека - к 6 годам, 2 человека - к 4 годам, 13 человек к - 6 месяцам тюремного заключения. Материалы фиктивных уголовных дел против двух армянских военнопленных находятся в Гянджинском суде по тяжким преступлениям.

Пять армянских военнопленных, подвергшихся незаконному преследованию, 19 октября 2021 года репатриировались. Однако на данный момент в Азербайджане по необоснованным обвинениям осуждены 40 армянских военнопленных и гражданских лиц.

Доклад доступен на английском языке по следующей ссылке: https://artsakhombuds.am/hy/document/879 .