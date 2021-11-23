Вторник, 23 Ноября 2021 17:06

АрмИнфо. Армения заняла третью строчку в медальном зачете по вольной борьбе, на проходящем в Тегеране Чемпионате мира по военной борьбе.

Так, согласно Минобороны Армении, представитель Вооруженных сил РА завоевал титул чемпиона на чемпионате мира по военной борьбе. В соревнованиях по вольной борьбе до 70 кг Арман Андреасян победил всех своих соперников и завоевал золотую медаль.

Спортсмены-военнослужащие Мгер Маркосян (86 кг) и Грайр Алиханян (79 кг) завоевали титулы вице-чемпионов мира и серебряные медали.

Бронзовые медали завоевали Арутюн Манукян (61 кг), Оганес Мхитарян (92 кг) и Лева Геворгян (125 кг).

В общекомандном зачете борцы вольного стиля армянской делегации, завоевавшие 1 золотую, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей, заняли 3 место (1 место - Российская Федерация, 2 место - Исламская Республика Иран).

Отметим, что в соревнованиях принимают участия военнослужащие-спортсмены из 22 стран мира.