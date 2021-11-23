Вторник, 23 Ноября 2021 17:05

АрмИнфо. Житель Арцаха заблудился на местности и оказался на подконтрольной Азербайджану территории. Об этом сообщает пресс-служба СНБ Арцаха.

Согласно ведомству, СНБ Арцаха предпринимаются все необходимые мероприятия для возвращения своего гражданина.

"Ранним утром 23 ноября поступил сигнал о том, что пропал житель села Ашан Мартунинского района М.М. 2000 г.р. По результатам проведенных мероприятий выяснилось, что гражданин Арцаха заблудился и оказался на подконтрольной Азербайджану территории.

О происшедшем сразу же были проинформированы российские миротворцы. Последние заверили, что жизни М.М. ничего не угрожает. Сейчас ведутся переговоры с целью возвращения М.М. армянской стороне", - говорится в сообщении СНБ НКР.