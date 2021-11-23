Вторник, 23 Ноября 2021 16:20

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян принял заместителя генерального секретаря ООН, верховного представителя Альянса цивилизаций Мигеля Анхеля Моратиноса.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, верховный представитель Моратинос представил основные направления деятельности Альянса цивилизаций, подчеркнул важность и роль участия Армении в работе Альянса. По его словам, в рамках своего мандата Альянс цивилизаций готов содействовать стимулированию терпимости в регионе, межконфессиональному диалогу и защите религиозных святынь.

Никол Пашинян подчеркнул шаги, направленные на стимулирование диалога и толерантности в регионе, подчеркнув при этом необходимость адекватной реакции международного сообщества на агрессивные действия Азербайджана.

Премьер-министр обратил внимание верховного представителя Альянса цивилизаций ООН на факты уничтожения и искажения армянского историко-культурно- религиозного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, в результате агрессии против Арцаха, в том числе указал на действия азербайджанской стороны в отношении монастырского комплекса Дадиванк и храма Святого Казанчецоц в Шуши. Пашинян подчеркнул важность доступа мониторинговой группы ЮНЕСКО в Нагорный Карабах и прилегающие районы, подчеркнув деструктивную политику Азербайджана в этом вопросе тоже.

Никол Пашинян отдельно отметил необходимость осуществления гуманитарной миссии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Арцахе.