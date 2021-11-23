Вторник, 23 Ноября 2021 15:24

АрмИнфо. Пожизненно заключенный фигурант дела "Дро" Арсен Арцруни вышел на свободу. Столичный суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении заключенного с учетом рекомендаций пенитенциарной и службы пробации.

Напомним, что Арсен Арцруни был заключен под стражу в начале 90-ых годов прошлого столетия. Он был арестован в декабре 1994 года в рамках дела "Дро" по обвинению в заказе на убийства, а в декабре 1996 года был приговорен к смертной казни. В 2003 году смертная казнь была заменена пожизненным лишением свободы. Также заметим, что в 2018 году столичный суд отклонил ходатайство о досрочном освобождении Арцруни. Он отбывал наказание в УИУ <Вардашен>.