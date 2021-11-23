Вторник, 23 Ноября 2021 14:20

АрмИнфо.Депутата оппозиционного блока "Честь имею" Тигран Абрамян раскритиковал деятельность провластных членов парламентской комиссии по обороне и безопасности.

"Власти Армении так и не поняли, что провал выборов зампредседателя комиссии по обороне и безопасности, который уже стал бесконечным процессом, помимо полного обесценивания ситуации вокруг среды безопасности Республики Армения, является также сигналом для общественности, что они не намерены заниматься реальными приоритетами РА.

Вместо того, чтобы понимать элементарные вопросы и заняться реальными угрозами безопасности, люди, представляющие комиссию, я имею в виду особенно председателя комиссии, занимаются всем, кроме его основных обязанностей, делают заявления, которые имеют мало общего с реальностью.

Больше нечего сказать по вопросу повестки избрания заместителя председателя комиссии, всё, что можно было сказать, уже было высказано в течение этих 2-3 месяцев. Сам я не вижу смысла больше участвовать в этих заседаниях, если нет необходимости представлять какую-либо позицию или предложение по другой теме", - подчеркнул Абраамян.

Отметим, что сегодня на внеочередном заседании комиссии по обороне и безопасности, которое было созвано по инициативе оппозиционного блока "Армения" депутаты от правящей партии "Гражданский договор" в 13-ый раз провалили процесс избрания зампредседателя комиссии от оппозиции. Артур Казинян вновь не был избран зампердседателя.

Кроме того, возникли словесные перепалки между оппозиционерами и депутатами от правящей силы. Так, депутат от оппозиционного блока "Армения" Гегам Манукян в ходе своего выступления раскритиковал Министерство обороны, а также на некоторых провластных политиков, которые во время и после эскалации 16 ноября, инициированной азербайджанской стороной, стали озвучивать различные противоречащие друг другу данные о потерях с армянской стороны. По его словам, в результате этих действий чиновников, армянское общество, особенно родители военнослужащих, оказались под жестким эмоциональным давлением. Манукян обратил внимание на тот факт, что зачастую отсутствие достоверной информации или какой-либо информации в целом вынуждает граждан обратить свой взор на иные источники. По его словам, а именно на азербайджанские источники информации.

На данные обвинения Манукяна отреагировал депутату от правящей партии "Гражданский договор" Ваагн Алексанян, который решил переложить ответственность за всё происходящее на армянские СМИ. "Это ваши СМИ вносят в армянское информационное поле азербайджанскую повестку, и это ваши СМИ публикуют видео с армянскими военнослужащими, которые не находятся в надлежащем виде. Причем это все делается непосредственно во время ведения боевых действий", - заявил парламентарий, при этом почему-то забыл, что именно провластные депутаты, а также СМИ связанные с правящей силой первые стали публиковать данные о погибших. Так, депутат Национального собрания Армении от правящей фракции "Гражданский договор" Эдуард Агаджанян, а также газета "Айкакан жаманак", главным редактором которого является супруга действующего премьера РА, первыми опубликовали данные о погибших армянских военнослужащих.

После этого, словесная перепалка возникла уже между секретарем парламентской фракции оппозиционного блока "Армения"Арцвиком Минасяном и глава комиссии, депутатом от правящей партии "Гражданский договор" Андраником Кочаряном.

Минасян обвинил правящую силу в манипуляциях и распространении ложной информации. "Этим занимайтесь лично вы, господин Кочарян, вы и еще несколько членов нашей комиссии", - заявил Минасян.

Эти словам Минасяна вывели Кочаряна из себя. Последний начал выкрикивать ответные обвинения. "Вы лжете, это всё вы делаете. Вы здесь только для того, чтобы обеспечить шоу", - заявил Кочарян.

На это оппозиционер призвал Кочарян прекратить его перебивать. "Вы еще должны предстать перед судом. Вы все ответите за совершенные преступления", - сказал Минасян, затем публично обратился к правоохранительным органом и призвал их возбудить уголовное дело по факту государственной измены.

"Я официально обращаюсь к Генеральной прокуратуре. На заседании постоянной парламентской комиссии на официальном уровне было сделано заявление. Необходимо немедленно возбудить уголовное дело и выявить предателей родины", - сказал Минасян, и покинул зал заседаний.