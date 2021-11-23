Вторник, 23 Ноября 2021 13:27

АрмИнфо.Находящуюся с рабочим визитом в Париже делегацию во главе со спикером парламента РА Аленом Симоняном принял председатель Сената Французской Республики Жерар Ларше.

Как сообщает пресс-служба НС РА, Симонян поблагодарил Жерара Ларше за приглашение принять участие в конференции <Армения через год>.

В свою очередь председатель Сената отметил, что в Париже внимательно следят за ситуацией в Армении, и хорошо осведомлены о послевоенных процессах.

Партнёры сочли примечательным, что конференция проводится спустя почти год после того, как Сенат Франции принял резолюцию о необходимости признания Нагорно- Карабахской Республики (23 ноября 2020 года) и через 20 лет после того, как Франция приняла закон о признании Геноцида армян.

Спикер законодательного органа РА констатировал, что эти исторические события являются исключительными проявлениями солидарности с Арменией и армянским народом, а также уникальными примерами единодушия во внутриполитической жизни Франции. В этом контексте армянская сторона высоко оценила принятие обеими палатами французского парламента резолюций, осуждающих азербайджано-турецкую агрессию против Арцаха и необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики, а также гуманитарную помощь, оказываемую французским государством и различными организациями.

Стороны коснулись провокационных и агрессивных действий Азербайджана на границе с Арменией, отметив, что таким образом азербайджанская сторона нарушает трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года.

Представив подробности послевоенной ситуации, Симонян акцентировал внимание на призыве Армении ко всем международным партнерам - четко и адресно отреагировать на эти действия азербайджанской стороны, которые серьезно угрожают региональному миру и безопасности, и предпринять эффективные шаги по выводу азербайджанских сил с армянских территорий. Стороны подчеркнули важность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства и мандата Минской группы ОБСЕ. В ходе беседы было обращено внимание на неотложное решение послевоенных гуманитарных вопросов, в том числе необходимость репатриации всех военнопленных и гражданских заложников.

Стороны коснулись обстрела ВС Азербайджана армянских позиций, расположенных близ села Норабак Гегаркуникской области за несколько часов до встречи, в результате чего был убит солдат Сурен Сафарян. Агрессивные действия Азербайджана стороны также сочли посягательством на демократию.

Встреча завершилась подписанием соглашения о сотрудничестве между Национальным Собранием Республики Армения и Сенатом Республики Армения, которое предусматривает многополярное сотрудничество между законодательными органами на благо существующей дружбы и солидарности между двумя странами.