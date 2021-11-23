Вторник, 23 Ноября 2021 13:13

АрмИнфо.Минобразования Армении сообщило, когда начнутся зимние каникулы в школах республики.

Так, согласно сообщению Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, приказом министра МОНКС РА, в 2021-2022 учебном году ученикам 3-12 классов предоставляются зимние каникулы с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно. Зимние каникулы для первоклассников и второклассников будут с 27 декабря по 23 января включительно.

При этом в ведомстве не исключили продление вышеуказанных сроков в случае возникновения непреодолимых условий (неблагоприятные погодные условия, распространение острых инфекционных заболеваний, стихийные бедствия и т. д.).

"В связи с тем, что осенние каникулы были продлены на одну неделю, в связи с изменением учебной программы, учебный год завершится 3 июня 2022 года в случае 5- дневной рабочей недели и 6 июня в случае 6-дневней рабочей недели. Таким образом, в течение учебного года будет обеспечено не менее 30 учебных недель для учеников 1-го класса, 32 недели - 2-го класса и 34 для учеников 3-12-го классов", - говорится в сообщении МОНКС РА. -