Вторник, 23 Ноября 2021 13:12

АрмИнфо.В Армении наблюдается заметное снижение суточных случаев заражения коронавирусом, при сохранении высоких темпов смертности.

Так по данным Министерства здравоохранения, за последние сутки в Армении было проведено 7 366 тестов на коронавирус, из коих был выявлен 531 случай заражения (7,2%), при этом выздоровело 1 438 человек, скончалось - 48.

Согласно источнику, по положению на 11:00 23 ноября фактическое лечение получают 17 195 пациентов.

Общее число случаев, когда у граждан диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1405 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 334 878 случаев заражения коронавирусом (14,4% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело 308 922 человека (92,2%), скончалось - 7 356 (свыше 2,1%). В общей сложности в Армении провели 2 318 552 теста на коронавирус.