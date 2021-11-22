Понедельник, 22 Ноября 2021 21:47

АрмИнфо.Заместитель министра иностранных дел РА Ваге Геворгян принял заместителя генерального секретаря ООН, верховного представителя Альянса цивилизаций Мигеля Анхеля Моратиноса.

Как сообщает МИД РА, Геворгян указав важность деятельности Альянса цивилизаций, отметил, что Армения является членом группы друзей

Альянса. Он подчеркнул, что межрелигиозный и межкультурный диалог, борьба с ненавистническими высказываниями, дискриминацией, продвижение прав человека и основных свобод могут сыграть важную роль в построении мирных и инклюзивных обществ, а также в укреплении международного и регионального мира и безопасности.

В свою очередь Моратинос представил основные направления деятельности Альянса цивилизаций и указал важную роль и участие Армении в работе Альянса.

Заместитель министра иностранных дел предоставил информацию о случаях разрушения, осквернения и преднамеренного искажения армянского исторического, культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, в результате агрессии против Арцаха. В этой связи была подчеркнута необходимость активного участия ЮНЕСКО, в частности, срочность проведения независимой оценочной миссии в регионе в рамках Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Собеседники согласились, что Альянс цивилизаций в рамках своего мандата может способствовать продвижению терпимости в регионе, межконфессиональному диалогу и защите религиозных святынь.