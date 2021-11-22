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АрмИнфо.Заместитель министра иностранных дел РА Ваге Геворгян принял заместителя генерального секретаря ООН, верховного представителя Альянса цивилизаций Мигеля Анхеля Моратиноса.
Как сообщает МИД РА, Геворгян указав важность деятельности Альянса цивилизаций, отметил, что Армения является членом группы друзей
Альянса. Он подчеркнул, что межрелигиозный и межкультурный диалог, борьба с ненавистническими высказываниями, дискриминацией, продвижение прав человека и основных свобод могут сыграть важную роль в построении мирных и инклюзивных обществ, а также в укреплении международного и регионального мира и безопасности.
В свою очередь Моратинос представил основные направления деятельности Альянса цивилизаций и указал важную роль и участие Армении в работе Альянса.
Заместитель министра иностранных дел предоставил информацию о случаях разрушения, осквернения и преднамеренного искажения армянского исторического, культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, в результате агрессии против Арцаха. В этой связи была подчеркнута необходимость активного участия ЮНЕСКО, в частности, срочность проведения независимой оценочной миссии в регионе в рамках Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Собеседники согласились, что Альянс цивилизаций в рамках своего мандата может способствовать продвижению терпимости в регионе, межконфессиональному диалогу и защите религиозных святынь.
|В Ереване находится верховный представитель Альянса цивилизаций
|Минобороны Армении сообщило о гибели армянского военнослужащего от пули противника
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|Армянские борцы принимают участие в 35-м чемпионате мира по военной борьбе в Иране
|Делегация Туркменистана приняла участие во встрече «Европейский Союз – Центральная Азия» в г.Душанбе
|Посол США позитивно оценил предстоящую встречу Алиев-Пашинян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении вакцинацию от COVID-19 получили свыше 1.1 млн. граждан
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|Делегация правительства Армении в Москве обсудит создание единой системы технического прикрытия железных дорог государств-членов ОДКБ
|Сотрудники ЮКЖД предотвратили ограбление платежного терминала
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|Тегеран и Баку подпишут новые соглашения по добыче нефти и газа на Каспии
|Пашинян проинформировал Лукашенко о возможных путях развития ситуации на армяно-азербайджанской границе
|Армения и Сирия обсудили дестабилизирующую роль Турции в регионе
|Никол Пашинян 23 ноября в прямом эфире Facebook ответит на вопросы общественных организаций и СМИ
|Армения направит наблюдателей на парламентские выборы в Кыргызстан
|В Армении объявлен призыв резервистов на тренировочные сборы
|Минобороны РА: Обстановка на передовой относительно спокойная
|Серж Саргсян вызван в антикоррупционный комитет
|Ливанский депутат: Нынешние власти Армении не готовы организовать репатриацию армян на государственном уровне
|В Армении подтвердилось за сутки всего 272 случая заражения коронавирусом, выздоровело 1 873 человека
|Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с Владимиром Путиным
|Граждане устроили акцию неповиновения в Ереване с требованием обнародовать документ, планируемый подписать с Азербайджаном
|Иран и Азербайджан обсудили возможности расширения экономического сотрудничества
|«Русские витязи» праздничным авиашоу над Ереваном отметили 111-летие Качинского военного училища
|Командир российской авиабазы: Все самолеты, базирующиеся на аэродроме «Эребуни» готовы выполнять задачи по предназначению
|Посольство США в Армении предупредило своих граждан избегать поездок по участкам Караундж-Давид-Бек и Капан-Чакатен
|Туркменистан избран членом Межправительственного совета Международной гидрологической программы ЮНЕСКО
|Суточное количество выявленных случаев заражения ковид в Армении составило 870, смертей - 41
|Никол Пашинян и Ильхам Алиев согласились встретиться в Брюсселе 15 декабря
|Глава МИД Армении принял делегацию Сейма Литвы
|Азербайджан передал Арцаху тела трёх армянских военнослужащих, погибших в ходе азербайджанской агрессии 16 ноября
|Как избежать оборотной стороны “Черной пятницы”. Несколько полезных советов от Конверс Банка.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Еще не вечер: КГД разъяснил ситуацию с казино "Шангри-Ла", входящего в концерн "Мульти груп"
|Грузия отказалась от участия в инициативе <3+3>
|Анн Линде: ОБСЕ тесно работает c Россией по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном
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|Позвольте себе больше: Rocket line - ведущий армянский формат оплаты «Купи сейчас - плати потом» от цифровой платформы Idram&IDBank.
|Национал-демократический полюс призывает военное руководство страны подготовить и вооружить жителей Сюника
|Путин ратифицировал соглашение стран СНГ по разминированию
|Линде: Приветствуем российские усилия по достижению перемирия между Ереваном и Баку и по стремлению подписания мирного договора
|Пашинян: Азербайджан несет ответственность за новый виток эскалации в регионе
|Ле Дриан обозначил области внешнеполитического сотрудничества Франции с Россией, в их числе урегулирование ситуации на Южном Кавказе
|Американский конгрессмен выразила поддержку территориальной целостности Армении и призвала Азербайджан уважать суверенитет РА
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|Российские миротворцы провели патрулирование вдоль линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе
|Минобороны Армении обнародовало имена 6 военнослужащих, погибших при отражении атаки ВС Азербайджана на восточных рубежах страны
|Глава МИД Армении рассказал коллеге из Греции о провокациях Азербайджана на суверенной территории РА
|Очередная агрессия Азербайджана является продолжением вторжения азербайджанских ВС в Гегаркуник и Сюник в мае текущего года: Мирзоян
|Мирзоян и Зась обсудили возможное задействование механизмов ОДКБ по стабилизации ситуации на границе
|Литва поддерживает территориальную целостность Армении: Вице-спикер Сейма
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|Политик: Армении прямо сейчас предлагают помощь
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