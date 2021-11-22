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 Понедельник, 22 Ноября 2021 17:47

Делегация Туркменистана приняла участие во встрече «Европейский Союз – Центральная Азия» в г.Душанбе

Делегация Туркменистана приняла участие во встрече «Европейский Союз – Центральная Азия» в г.Душанбе

АрмИнфо.22 ноября 2021 года в г. Душанбе открылась очередная встреча руководителей внешнеполитических ведомств Центральной Азии и Европейского Союза в формате «Европейский Союз – Центральная Азия». Во встрече приняла участие делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепа Хаджиевым.

Участники встречи обсудили состояние и перспективы отношений между Евросоюзом и странами Центральной Азии, ход реализации Стратегии Европейского Союза по Центральной Азии, принятой 17 июня 2019 года, обменялись мнениями по взаимодействию и повышению эффективности межрегионального сотрудничества.

Подчеркнув особую значимость и своевременность нынешнего диалога, а также запуска механизма Экономических форумов в формате «ЦА-ЕС», туркменская сторона выступила с рядом предложений по расширению партнёрского взаимодействия между всеми участниками формата «ЕС-Центральная Азия».

Акцентируя внимание на первоочередных вопросах обеспечения мира и безопасности в регионе, глава туркменской делегации отметил целесообразность консолидации совместных усилий в рамках программы Евросоюза в Центральной Азии BOMCA/CADAP при тесном сотрудничестве с ООН и ее специализированными структурами. В качестве приоритетных направлений взаимодействия были выделены борьба с киберпреступностью, меры по укреплению информационной и биологической безопасности.

Обсуждая вопросы по налаживанию стабильного развития Афганистана, было подчеркнуто, что Туркменистан в своем подходе основывается на единстве политического, экономического и гуманитарного аспектов оказания помощи и поддержки Афганистану.

Говоря о целях и приоритетах, обозначенных на Экономическом форуме «ЕС – Центральная Азия», прошедшего 5 ноября 2021 года в
г. Бишкеке, глава туркменской делегации заявил, что сегодня самое время наметить дальнейшие шаги по их реализации. В этой связи, было предложено разработать и согласовать последовательность совместных действий на экономическом сегменте взаимодействия.

В качестве основных аспектов следующего Экономического форума «ЕС – Центральная Азия» туркменская сторона выделила энергетику, промышленность, торговлю, транспорт и коммуникации. Также было высказано предложение о проведении очередного Экономического форума в Туркменистане.

Подчеркивая необходимость дальнейшей тесной кооперации в области транспорта, транзита и логистики, В.Хаджиев также отметил своевременность созыва в 2022 г. Международной конференции министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которая будет проведена в Туркменистане совместно с Организацией Объединённых Наций на основе резолюции Генассамблеи ООН. При этом была отмечена важность интенсификация совместных контактов в области охраны окружающей среды, изменения климата, сохранения и рационального использования водных ресурсов.

Наряду с активизацией политико-дипломатического и торгово-экономического взаимодействия, глава туркменской делегации особо обратил внимание на необходимость интенсификации совместных шагов в культурно-гуманитарном измерении.

В этой связи, представляется своевременным запуск нового механизма – Форума гуманитарного сотрудничества «ЕС–ЦА» в целях рассмотрения всего спектра совместной работы в области образования, науки, культуры, искусства и других сферах, подчеркнул В.Хаджиев.

Руководитель туркменской делегации также пригласил участников нынешней встречи принять участие в Международном форуме мира и доверия, который пройдет 12 декабря 2021 года в г.Ашхабаде.


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