Понедельник, 22 Ноября 2021 17:45

АрмИнфо. "Я очень рад новости о встрече лидеров Азербайджана и Армении". Об этом заявил посол США в Азербайджане Ли Литценбергер.

"США с начала конфликта в прошлом году прилагали много усилий для появления возможности прямого контакта сторон. Это может дать хорошие результаты. Если взглянуть в прошлое, увидим, что прямые контакты сторон, особенно лидеров, дали значительные результаты. Я не знаю, каковы будут результаты этой встречи, но очень надеюсь, что это важный шаг для создания доверия и налаживания отношений на пути к развитию и нормализации отношений", - отметил посол, передает АПА.

Дипломат также подчеркнул, что США всегда поддерживают налаживание прямых контактов между министерствами обороны сторон: "Это очень важно для предотвращения возникновения инцидентов и избежания потерь. Мы приветствуем соглашение об установлении прямого контакта между министерствами обороны. Важно не только установить контакт, но и использовать его возможности. С нетерпением ждем, что стороны воспользуются этой возможностью".

Он также выразил убеждение, что существует большой потенциал, широкие возможности для тесного сотрудничества трех стран Южного Кавказа. США намерены поддерживать это.

Посол не исключил, что американские компании будут инвестировать в <освобожденные территории>. Касаясь отношений с Россией, американский дипломат отметил, что если Москва проявит искренность и доброжелательность, то Вашингтон готов к конструктивным обсуждениям на любые темы.

По словам посла, у США и России имеется хорошее сотрудничество лишь на одной платформе - в рамках Минской группы ОБСЕ: <Недавно в рамках этого формата мы два раза организовали встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Мы будем сотрудничать здесь, пока этот формат эффективен. Разумеется, мы поддерживаем и другие форматы, подразумевающие встречи лидеров и официальных лиц этих стран>.