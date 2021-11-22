Понедельник, 22 Ноября 2021 17:24

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 25, 27, 27а, 29 на улице Туманяна, жилые дома 42, 42а на пр. Маштоца, жилой дом 83 на улице Кохбаци, жилой дом 47а на улице Лалаянца, жилой дом 67 на улице Анрапетутяна, жилые дома 7, 9, 11 на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, собственные дома 1-52 на улице Крылова, 9-76 на улице Сасунци Давида;

11:00-17:00 собственные дома 1-30, 29-62 на 2-ой улице, 1-46, 45-59 на 4-ой улице, 13-40 на 11-ой улице Нор Ареша; собственные дома 130-138 /четные/ и 125-184 на улице Мурацана, жилые дома 2, 4/1, 4/2, 4/3 на улице 9 Мая, жилой дом 21 на улице Гарегина Нжде, собственные дома на 1-ой улице Верин Шенгавита, гражданин “Т.Назарян”, ООО “Т-ИН Дастри”, “ЭЙПИЭСТИ”, ‘Эм Энд Ви'', ПК 'Контак'', жилые дома 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13 на переулке С.Таронца, жилые дома 14, 15, 16, 22, 24, 26, 30, 32 на улице А.Таронца, жилые дома 1, 2, 4, 6, 10, 12 на переулке С.Таронца, жилые дома 2, 4, 6, 10 на переулке Е.Тадевосяна, жилой дом 1 на 9-ойулице Н.Шенгавита, здания общежитий 1/1, 1/2, 2, 3 на 9-ой улице Н.Шенгавита, жилой дом 41 на улице Манандяна, барак N10 на улице Араратян, спортшкола N1 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы 1, 2, 11, 12, 13 в кв. ‘Силикян”, абоненты (не являющиеся жильцами) на улице Вегнера, жилой дом 7 на улице Маргаряна, жилые дома 28, 30, 34, 36, 38 на улице Алабяна, жилые дома 31Б, 32В, 32Г на улице Ленинградяна, квартал “Ной” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 12, 14, 16, 16а на улице Бабаяна, жилые дома 19/1 на улице Н.Тиграняна, 8/19-32/13 на улице К.Ульнеци, собственные дома 1-39 на 39-ой улице, 1-12/4 на 41-ой улице, 2-47 на 47-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Нор Харберд и Аревабуйр;

10:00-13:00 частично село Ранчпар;

10:30-14:00 частично село Мргаван;

10:30-16:00 частично улицы Маркса и Шаумяна в городе Арташат;

13:00-16:00 частично улицы 4, 5, 6 и частично 7-ой квартал в городе Масис; частично село Зорак;

в Котайкской области:

10:00-16:00 улицы Сафаряна, Нар-Доса, Гая, Ханджяна, Ара Гехецика, Нор Тагамас и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард; жилые дома 1-14 во 2-ом квартале, ясли-детский сад “Зангак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

11։00-17։00 частично квартал “А” в Джрвеже; частично частные дома Дзорахбюра, частично села Гегашен, Гарни, Котайк, Атис;

в Гегаркуникской области:

10:00-16:00 улицы В.Амбардзумяна, В.Саргсяна, Чаренца, Арзояна, Тиграна Меца, Туманяна, Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Маквич”, станции сотовых операторов “ВЕОН Армения”, “Юком” в общине Варденис;

10։00-12։00 община Цовагюх, телецентр Семеновки, станция “Виваселл-МТС”, сельскохозяйственный кооператив “Арцап хндкацорен”, ООО “Гехецкуи Анаит”, “ММ энд Р”, “Вагаршак ев Арсен”, “Галаксиа Концерн”, “Алик АК”, “Бетон узел”, “Артем Петросян”, “Паргев Шахбазян”, “Аркади ев Арман”, от Цовагюха до зоны отдыха “Аревик” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 зона отдыха премьер-министра, расположенная на территории полуострова, школа-семинария “Вазгенян”, семинария, дом Писателей, ООО “Карен”, “Раффи ев Серине”, “Атлант Инвест”, “Арас Контракт”, “Москва-1”, Парусная база и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

в Сюникской области:

11:00-16:00 села Сваранц, Тандзатап, Татев, Кашуни, Агвани, Тандзавер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 село Аравус; частично село Тех и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).