Понедельник, 22 Ноября 2021 16:51

АрмИнфо.Находящуюся с рабочим визитом в Париже парламентскую делегацию во главе с Председателем НС РА Аленом Симоняном 22 ноября принял Председатель НС Французской Республики Ришар Ферран.

Стороны подробно обсудили провокационные и агрессивные действия Азербайджана на армяно- азербайджанской границе, в результате которых есть человеческие жертвы, взятые в плен армянские военнослужащие и пропавшие без вести. Ален Симонян отметил, что последнее нападение является продолжением последовательной политики азербайджанской стороны по оккупации территорий Республики Армения, начатой 12 мая этого года с проникновения азербайджанских вооруженных сил в Сюникскую и Гегаркуникскую области. По словам спикера НС, это тоже была атака на демократию.

События, последовавшие за 44-дневной войной, вызовы безопасности и стабильности Армении и региона были в центре обсуждения партнеров. Ален Симонян поблагодарил Францию за большое внимание, уделяемое руководителями различных ветвей власти, а также общественными деятелями вопросам армянских военнопленных, возвращения мирных жителей в заложники в Азербайджане, прав беженцев, защита историко-культурного наследия Арцаха, находящегося под контролем Азербайджана.

Резолюция <О защите христианских общин и армянского народа в Европе и

на Востоке>, которое было принято подавляющим большинством голосов 3

декабря 2006 года Сенатом и Национальным Собранием Франции являются

важной вехой для справедливого урегулирования нагорно-карабахского

конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и усиления активной роли Франции в этом вопросе.

Спикер Национального собрания Франции отметил, что Франция была и остается другом Армении, независимо от ее географической удаленности.

Стороны с удовлетворением отметили силу межпарламентского сотрудничества, подчеркнув роль групп дружбы законодательных органов Армении и Франции в их постоянном развитии. В завершение встречи партнеры подчеркнули важность совместных усилий Армении и Франции в продолжении и расширении сотрудничества в различных сферах.

Делегация, возглавляемая Председателем НС РА, находится во Франции по приглашению Председателя Сената Франции Жерара Ларше. В рамках двухдневного рабочего визита делегация примет участие в конференции <Армения через год>, которая пройдет под эгидой председателя Сената Франции.