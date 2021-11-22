Понедельник, 22 Ноября 2021 16:39

АрмИнфо.Республика Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обеспечить основные права армянских военнослужащих, захваченных в плен в ходе агрессии, развязанной Азербайджаном 16 ноября 2021 года на суверенной территории РА.

Как сообщает постоянное представительство РА в ЕСПЧ, в Европейский суд представлено заявление о применении к Азербайджану промежуточных мер, в соответствии с правилом 39 Регламента Суда, направленных на обеспечение уважения прав плененных на жизнь и запрещение пыток, предусмотренных Европейской конвенцией о правах человека.

Напомним, 16 ноября около 13:00 подразделения Вооруженных сил Азербайджана атаковали армянские позиции, расположенные в восточном направлении границы. Противник использовал артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие различного калибра. В результате ответных действий армянской стороны согласно МО РА, у противника имеются большие потери в живой силе и технике. У армянской стороны тоже есть потери.

В МО РА поздно вечером в тот же день сообщили, что согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, огонь в восточном направлении границы Армении прекращен с 18:30, ситуация относительно стабилизировалась. В МО РА обнародовали имена шести погибших армянских военнослужащих и сообщили о пленении противником 13 армянских военных. Отмечается, что потеряна связь с еще 24 военными. Сообщалось также о потере двух боевых позиций с армянской стороны.