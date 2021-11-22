Понедельник, 22 Ноября 2021 16:09

АрмИнфо.Министр нефти Ирана Джавад Овджи и вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев объявили о подписании в ближайшее время новых документов о сотрудничестве между двумя странами в нефтегазовой сфере.

В воскресенье 21 ноября в Тегеране прошла встреча Овджи с Мустафаевым. По итогам встречи Овджи заявил журналистам: <С азербайджанской делегацией состоялась конструктивная встреча и были достигнуты хорошие договоренности>, сообщает агентство Shana.

С учетом больших запасов нефти и газа двух стран Иран и Азербайджан могли бы активно сотрудничать в нефтегазовом секторе.

<Что касается сегодняшней встречи, то достигнута хорошая договоренность об обмене поставками газа из соседнего с Азербайджаном Туркменистана. Также достигнута договоренность по газовому контракту в Нахиджеван", - сказал он.

Далее Овджи отметил, что разработка нефтяных и газовых месторождений в Каспийском море является еще одним предметом переговоров с азербайджанской делегацией.

<Проведены первичные переговоры по этому поводу, экспертные делегации двух стран продолжат их>. Он выразил надежду, что в ближайшие недели с Азербайджаном будут подписаны <хорошие соглашения в области нефти, газа и разработки каспийских нефтегазовых месторождений>, - сказал он, не уточнив о каких месторождениях идет речь, передает Туран.

Со своей стороны, Шахин Мустафаев заявил, что Азербайджан и Иран - дружественные, соседние страны, между народами которых существует историческая связь.

Он подтвердил успешное сотрудничество между Ираном и Азербайджаном в энергетике, назвав их плодотворными.

Касаясь итогов встречи, Мустафаев заметил, что обсуждались пути расширения сотрудничества между двумя странами в энергетическом секторе. <Иран и Азербайджан обсудили ряд новых проектов в сфере энергетики и по этому поводу будут подписаны новые документы>, - сказал он, добавив, что азербайджанские эксперты продолжат обсуждение деталей.