Понедельник, 22 Ноября 2021 16:05

АрмИнфо. Заместитель председателя НС РА, руководитель группы дружбы Армения-Сирия Ишхан Сагателян на встрече с послом Сирийской Арабской Республики в Армении Мохаммедом Хадж Ибрагимом коснулся дестабилизирующей роль Турции в регионе и недопустимости ее посягательств на территориальную целостность стран региона.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, в этом контексте вице-спикер парламента подчеркнул важность сотрудничества между Арменией и Сирией на международных парламентских площадках.

В свою очередь, посол выразил убеждение, что шаги Турции полностью направлены против стабильности в регионе. Он назвал неприемлемым вовлечение этой страной наемников и террористов в боевые действия, как это было в ходе 44-дневной войны.

Стороны подчеркнули важность углубления и расширения двусторонних дружеских и братских отношений, подчеркнув, что сотрудничество между двумя странами является исторически особенным. В контексте развития парламентской дипломатии собеседники подчеркнули активную роль и значение взаимных визитов. Также были затронуты вопросы реализации шагов, направленных на углубление экономических отношений, в частности, увеличение объемов экспорта и импорта. Была подчеркнута значительная роль сирийских армян в общественной и политической жизни страны.

Заместитель Председателя НС выразил готовность поддержать реализацию инициатив, направленных на развитие двусторонних отношений.