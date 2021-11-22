Понедельник, 22 Ноября 2021 14:08

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 ноября в течение полутора-двух часов в прямом эфире Facebook будет отвечать на вопросы представителей СМИ и общественных организаций. Об этом написал Пашинян на своей странице в соцсети Facebook.

"Уважаемые соотечественники, представители СМИ и общественных организаций. Завтра, 23 ноября, в 20.00 в прямом эфире на моей странице в Facebook отвечу на вопросы СМИ и неправительственных организаций. СМИ и общественные организации могут присылать свои вопросы на адрес [email protected] до 20:00 сегодня", - написал глава правительства.

Пашинян отметил, что общение в прямом эфире будет длиться порядка полутора-двух часов.