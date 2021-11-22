Понедельник, 22 Ноября 2021 13:54

АрмИнфо.Ряд стран, в том числе Армения, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), проявляют интерес к новейшим российским ударным вертолетам Ка-52М и Ми-28НЭ. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" Андрей Богинский.

По его словам, в рамках международной выставки Dubai Airshow 2021, которая прошла с 14 по 18 ноября в ОАЭ, был высокий интерес иностранных заказчиков к российским новейшим ударным вертолетам Ка-52М и Ми-28НЭ. "Были делегации из Армении, Казахстана, Малайзии, Мавритании, ОАЭ, Саудовской Аравии. Коллеги из "Рособоронэкспорта" активно работают на продвижение, мы удовлетворены тем результатом, который есть", - сказал Богинский.

Одной из главных новинок прошедшей в ОАЭ авиавыставки Dubai Airshow 2021 стала международная премьера ударного вертолета Ми-28НЭ. Ранее эта модификация "Ночного охотника" никогда не демонстрировалась на зарубежных выставках. Также впервые участником Dubai Airshow стал Ка-52. В рамках авиасалона машины участвовали в летной программе, в ходе которой продемонстрировали элементы сложного пилотажа и маневрирования, применяемые в реальном воздушном бою.

Ка-52М является модернизированной версией вертолета Ка-52 "Аллигатор". По данным разработчиков, ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего ударного вертолета Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей. Также Ка-52М получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью. Первый полет опытного образца модернизированного вертолета состоялся 10 августа 2020 года.

Вертолет Ми-28НЭ предназначен для уничтожения воздушных целей, танков и бронированной техники, также машина может использоваться для разведки и патрулирования. Комплекс вооружения Ми-28НЭ включает подвижную пушку калибра 30 мм, противотанковые управляемые ракеты трех типов с дальностью 6 и 10 километров, управляемые ракеты "воздух-воздух", неуправляемые ракеты двух типов, авиабомбы калибра до 500 кг. Лопасти несущего винта способны выдержать попадание снаряда калибра 30 миллиметров. Его двигатели повышенной мощности - 2 400 лошадиных сил каждый. Он обладает высокой живучестью, лобовые и боковые стекла кабины экипажа бронированы. Боевой вертолет способен эффективно выполнять поставленные задачи в условиях жаркого климата - на нем установлено новое экранно-выхлопное и пылезащитное устройство.