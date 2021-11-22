Понедельник, 22 Ноября 2021 13:46

АрмИнфо. Армения направит представителей правительства для осуществления краткосрочной наблюдательной миссии в составе ОБСЕ / БДИПЧ на парламентских выборах в Кыргызской Республике.

Так, согласно решению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, с 26 ноября до 1 декабря 2021 года в Республику Кыргызстан (Бишкек) будут командированы заместитель Управления внешних связей аппарата главы правительства К. Гаспарян и специалист Управления по правам человека и гуманитарным вопросам аппарата министерства иностранных дел РА Т. Овнанян.

В Киргизии полномочия депутатов нынешнего созыва истекли осенью прошлого года. Однако на фоне массовых протестных акций после выборов нового состава Жогорку Кенеша, которые прошли 4 октября 2020 года, Центризбиркомом из-за массового подкупа избирателей было принято решение признать недействительными результаты голосования. Первоначально власти планировали провести парламентские выборы в декабре 2020 года, затем весной 2021 года. Впоследствии голосование было отложено на осень.

Как ранее сообщила пресс-служба президента Кыргызстана, Выборы депутатов парламента Киргизии назначены на 28 ноября 2021 года. Соответствующий указ подписал в воскресенье президент республики Садыр Жапаров. Как напомнила пресс-служба, 27 августа в стране вступил в силу конституционный закон о выборах, который предусматривает новый порядок избрания депутатов. Их число сократится с 120 до 90 человек. При этом 54 парламентария будут избраны по пропорциональной системе, 36 - по мажоритарной. В предыдущие годы высший законодательный орган республики формировался исключительно по партийным спискам.