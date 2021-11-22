Понедельник, 22 Ноября 2021 12:57

АрмИнфо.В Армении с 19-го ноября по 19-ое декабря 2021 года намечено провести тренировочные сборы резервистов. Правительство Армении соответствующее решение приняло в формате "письменного голосования".

Согласно проекту решения, планируется объявить тренировочные сборы резервистов рядового состава, прапорщиков и офицеров, состоящих на учете в первой группе запаса сроком на месяц. Отмечается, что сборы объявляются с целью усовершенствования и переподготовки военных навыков резервистов, привлечения к боевому дежурству по мере необходимости, согласно заключенному с ними договору.

Планируется к сборам привлечь до 202 резервистов: 161- из рядового, 28 - из младшего офицерского и 13 - из офицерского состава.