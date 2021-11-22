Понедельник, 22 Ноября 2021 12:53

АрмИнфо. По инициативе Консультативного бюро по репатриации Верховного Совета АРФ <Дашнакцутюн> состоялась встреча между, находящимся в Ереване представителем ЦК АРФД в Ливане, председателем парламентской группы Армении в Национальном Собрании Ливана Акопом Багратуни и репатриированными ливанскими армянами.

Как сообщает пресс-служба АРФД, на встрече присутствовали представитель Верховного Совета АРФД, заместитель спикера Национального Собрания РА Ишхан Сагателян и член ЦК АРФД Ливана Аветис Китанян.

В ходе встречи Ишхан Сагателян подтвердил важность постоянных встреч с репатриантами. Он также выразил готовность АРФД Армении и депутатов-дашнаков по возможности оказать содействие в решении проблем, с которыми сталкиваются репатрианты.

Багратуни в первую очередь подчеркнул важность сотрудничества между структурами АРФД по всему миру, во имя благополучия наших соотечественников, проживающих как в общинах, так и на родине. Председатель армянской парламентской группы в ливанском Национальном собрании также коснулся ситуации в Ливане, а также деятельности армянской общины. По словам Багратуни ситуация в Ливане сегодня очень тяжелая, а по некоторым меркам даже хуже, чем во время гражданской войны.

В этом ключе он подчеркнул, что на протяжении всей истории коллективная добровольная репатриация никогда не была успешной, а нынешние власти Армении ни в какой мере не готовы организовать репатриацию на государственном уровне с учетом социальных, экономических, культурных и других требований, вытекающих из этого шага. <Поэтому мы решили остаться и бороться. Это означает приложить все усилия для облегчения положения нашей ливанской общины в рамках нынешнего кризиса в стране>, - сказал Акоп Багратуни, подчеркнув, что на призыв к поддержке армянской общины Ливана позитивными и практическими шагами откликнулись все: от структур АРФД в Армении и Арцахе до Католикосатов и армянских организаций и союзов.