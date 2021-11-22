Понедельник, 22 Ноября 2021 11:35

АрмИнфо. В Армении за последние сутки было проведено 4 730 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 272 граждан (5,7%), выздоровело 1 873 человека, скончалось - 30. Согласно сообщению Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 22 ноября фактическое лечение получают 18 150 пациентов.

Общее число случаев, когда у граждан диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1405 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 334 347 случаев заражения коронавирусом (14,4% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело 307 484 человека (90,9%), скончалось - 7 308 (2,1%). В общей сложности в Армении провели 2 311 186 тестов на коронавирус