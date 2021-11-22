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 Понедельник, 22 Ноября 2021 11:35

Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с Владимиром Путиным

Состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с Владимиром Путиным

АрмИнфо.Накануне состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Стороны обсудили ситуацию в регионе и меры, предпринимаемые в целях её стабилизации в контексте реализации трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Согласно информации kremlin.ru, Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России. Условлено о дальнейших контактах.


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