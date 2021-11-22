Понедельник, 22 Ноября 2021 11:34

АрмИнфо.С раннего утра, движение на дорогах армянской столицы было парализовано. Группа граждан устроила акции неповиновения на главных автомобильных магистралях Еревана с требованием обнародовать документ, который премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует подписать с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

С утра было парализовано движение по проспектам Баграмяна, Тигран Меца, Аршакуняц, Мясникяна, Исакова. В числе организаторов акции протеста соучредитель партии <Возрождение> Ваагн Чахалян, Ара Зограбян, экс-депутат Совья Овсепян и др.

Участники акции протеста призвали граждан сегодня собраться на площади Республики в 17:00 часов и бороться за будущее страны. Полиция Армении подвергла приводу около двух десятков граждан, участвующих в акции не повиновения.

Отметим, что 15 декабря в Брюсселе запланирована встреча премьер-министра РА Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Деталей о повестке встречи стороны пока не опубликовали. Однако, у армянского общества есть опасения о том, что Пашинян подпишет соглашение о начале процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном.