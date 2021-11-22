Понедельник, 22 Ноября 2021 10:51

АрмИнфо. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве.

Шахин Мустафаев, заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики и председатель Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству с Исламской Республикой Иран, находящийся в Тегеране с однодневным рабочим визитом, встретился с Хоссейном Амиром Абдоллахиян, министр иностранных дел, обсудили события в Кавказском регионе и двустороннее сотрудничество.

На этой встрече Амир Абдоллахиян выразил удовлетворение растущей тенденцией торговых отношений между двумя странами и тесными связями между двумя странами, подчеркнув важность транспорта, энергетики и туризма.

Ссылаясь на возможности Исламской Республики Иран, министр иностранных дел также объявил о готовности иранских компаний участвовать в восстановлении <недавно освобожденных территорий>, сославшись на успехи двух стран в области вакцинации, необходимость облегчить общение между гражданами и возобновить полеты между двумя странами, передает ИРНА.