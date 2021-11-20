Суббота, 20 Ноября 2021 20:38

АрмИнфо Предупреждение было отправлено по почте 18 ноября. «Поступают сообщения об усилении контроля на азербайджанских таможенных постах на автомагистралях M2 и M17.

Посольство Соединенных Штатов в Ереване сообщает гражданам США, что сотрудникам посольства и их семьям запрещено передвигаться по трассе М17 сел Караундж и Давид-Бек и дороге Капан-Чакатен.

Граждане США должны сохранять бдительность у границы между Арменией и Азербайджаном и избегать поездок вблизи линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта».