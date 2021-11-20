Суббота, 20 Ноября 2021 20:33

АрмИнфо.18 ноября 2021 года в ходе 41-й сессии Генеральной Конференции ЮНЕСКО Туркменистан был избран членом Межправительственного совета Международной гидрологической программы на период 2021-2025 г.г.

Целью Международной гидрологической программы является содействие развитию и углублению знаний в области гидрологии, развитию современных методов и подходов исследований в этой области, разработке стратегии и политики для устойчивого эффективного управления и рационального использования водных ресурсов планеты. В сферу деятельности Межправительственного совета входит планирование международной гидрологической программы, определение её приоритетов, а также координация международного сотрудничества в данном направлении.

Избрание Туркменистана в членство Межправительственного совета Международной гидрологической программы ЮНЕСКО является ещё одним ярким подтверждением усилий государства по активному участию в международных и региональных процессах по рациональному использованию водных ресурсов, что созвучно с государственными программами нашей страны в сфере экологической и водной дипломатии.