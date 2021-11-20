Суббота, 20 Ноября 2021 11:13

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились о встрече в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита Восточного партнерства ЕС. Об этом говорится в заявлении ЕС.

Согласно информации, предложение о проведении встречи было сделано главой Евросовета Шарлем Мишелем в ходе телефонных переговоров с Пашиняном и Алиевым 19 ноября. "Лидеры согласились встретиться в Брюсселе, чтобы обсудить региональную ситуацию и пути преодоления напряженности во имя процветающего и стабильного Южного Кавказа, который поддерживается ЕС", - говорится в сообщении.

В ходе телефонных разговоров лидеры Армении и Азербайджана также договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны, которая будет служить механизмом предотвращения инцидентов.