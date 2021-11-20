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АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились о встрече в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита Восточного партнерства ЕС. Об этом говорится в заявлении ЕС.
Согласно информации, предложение о проведении встречи было сделано главой Евросовета Шарлем Мишелем в ходе телефонных переговоров с Пашиняном и Алиевым 19 ноября. "Лидеры согласились встретиться в Брюсселе, чтобы обсудить региональную ситуацию и пути преодоления напряженности во имя процветающего и стабильного Южного Кавказа, который поддерживается ЕС", - говорится в сообщении.
В ходе телефонных разговоров лидеры Армении и Азербайджана также договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны, которая будет служить механизмом предотвращения инцидентов.
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|В результате взрыва на примыкающей к одной из воинских частей Гюмри территории ранен юноша
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