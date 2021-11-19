Пятница, 19 Ноября 2021 20:56

АрмИнфо.19 ноября министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял делегацию во главе с вице-спикером Сейма Литвы Андрюсом Мазуронисом, - сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. Министр Мирзоян подробно представил гостям агрессию, развязанную азербайджанскими вооруженными силами на суверенной территории Республики Армения, добавив, что политика официального Баку угрожает региональной безопасности и стабильности.

В этом контексте Арарат Мирзоян особо подчеркнул необходимость целенаправленной и адекватной реакции международного сообщества, чтобы предотвратить дальнейшие провокации со стороны Азербайджана,и поспособствовать деэскалации ситуации в регионе.

Вице-спикер Сейма Литвы подтвердил принципиальную позицию литовской стороны о том, что границы не могут быть изменены с помощью силы или угрозы применения силы. Собеседники обсудили тесное сотрудничество двух народов, основанное на традиционных дружеских отношениях и общих демократических ценностях. Андрюс Мазуронис высоко оценил проведение досрочных парламентских выборов в Армении в июне и процесс демократических реформ.

В ходе встречи, стороны коснувшись ряда вопросов двусторонней повестки дня и выразили удовлетворение активностью взаимных визитов на высоком уровне и динамикой развития армяно-литовских отношений. Министр иностранных дел РА и литовские парламентарии подчеркнули важность активного сотрудничества между парламентами двух стран, подчеркнув роль групп дружбы.

Собеседники обсудили эффективное сотрудничество между Арменией и Литвой в рамках партнерства РА-ЕС (CEPA). Также была подчеркнута необходимость урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ и ускорения возврата в Армению армянских военнопленных, заложников и других лиц.