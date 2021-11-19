Пятница, 19 Ноября 2021 17:40

АрмИнфо.Впереди Черная пятница – Black Friday. Люди во всем мире в ожидании этого дня, чтобы купить телефон своей мечты, платье, духи…

Вместе с этим каждый год тысячи людей по всему миру, в том числе в Армении, жалуются, что скидки оказались ниже ожидаемых, а иногда их вовсе не было. И даже в этом случае они с нетерпением ждут Черной пятницы в следующем году.

В преддверии 26 ноября Конверс Банк представляет несколько советов о том, как спланировать покупки, чтобы получить желаемый результат и в то же время избежать дефицита бюджета.

- Следите за ценами, регулярно проверяя цены на товар, который вы собираетесь купить в Черную пятницу в магазине. Будьте внимательны, так как в этот день скидки могут действовать не на все товары.

Вы также можете отслеживать цены в Интернете, например, на таких американских сайтах, как:

- Распределите бюджет, отделив его от своего «кошелька».

- Составьте список обязательных покупок и постарайтесь придерживаться его.

- Помните, акция 1 + 1 = 2 не всегда может быть выгодной. Как правило, стоимость второго товара включена в покупку, и тогда вы можете получить товар, который вам совсем не нужен.

На тот случай если в этот день вы предпочитаете делать покупки в Интернете:

- Заранее регистрируйтесь на сайтах любимых брендов - Это поможет следить за ценами и товарами, не выходя из дома, а также быть в курсе об акциях и скидках вовремя.

- Не покупайте на сомнительных и неизвестных сайтах. По возможности используйте анонимный режим и сайты, не хранящие файлы cookie.

-Обратите внимание на безопасность обмена данными с сайтом. Помните, что примечание HTTPS в левом верхнем углу браузера, выделенное зеленым цветом, или знак замка являются дополнительными гарантиями безопасности.



- Не совершайте покупки на сайтах, для которых требуется номер социальной карты (SSN), серийный номер паспорта.

-Используйте сложный пароль, содержащий прописные + строчные + цифры + символы.

- Делайте покупки с виртуальной картой Visa Конверс Банка, которая предназначена для покупок в Интернете и безопасна, делая невозможным доступ к вашим средствам и счетам.



Подробности: https://www.conversebank.am/ru/visa-virtual/